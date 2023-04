Translationes, n° 14 : "Parcours et tendances actuels en traductologie"

Translationes n° 14, 2022-2023



« Parcours et tendances actuels en traductologie »



Le numéro 14/2022-2023 de la revue Translationes invite à explorer et à questionner l’actualité en traductologie. Translationes convie les auteurs et les auteures à soumettre des propositions portant sur les parcours et les tendances actuels en traductologie et à adresser le texte de l’article en fichier WORD à l’adresse : isttrarom.translationes@gmail.com.



Ce numéro vise à explorer les thèmes traductologiques et les problèmes traductifs actuels à travers des approches analytique, comparative et systémique centrées :

1) sur la relation entre tradition et innovation, telle qu’elle se reflète dans le processus historique et épistémologique, critique et d’éditorialisation propres au domaine;

2) sur la relation entre l’intraduction (importation littéraire sous forme de traduction d’un auteur ou d’une œuvre) et l’extraduction (exportation sous forme de traduction);

3) sur les rapports que la traduction et la traductologie développent non seulement avec d’autres sciences humaines, sociales, politiques, etc., mais aussi avec les logiciels de traduction et post-édition professionnels et généraux: Text United, Systran, Trados Studio, MemoQ, ForeignDesk, Translized, DeepL, Google Translator, Reverso.



En raison de la complexification du monde et de la vie, en traduction et en traductologie on est tenu de maîtriser également les technologies d’aide à la traduction, les outils à mémoire de traduction. La formation universitaire de traducteurs tâche de préparer les traducteurs pour les pratiques professionnelles qui exigent que les compétences en traduction soient doublées des compétences technologiques.



La revue Translationes souhaite que ce large éventail de thèmes soit abordé dans les contributions. La Revue publiera des articles, recensions de revues, un entretien avec un traducteur/traductologue, des traductions inédites (littéraires ou traductologiques). https://translationes.uvt.ro/rt/fr/index.html



Les contributions seront rédigées dans l’une des langues de publication de la revue: anglais, allemand, espagnol, français, italien.



Chaque contribution présentera un résumé et des mots clés en anglais.



Les études et articles soumis à l’attention de la rédaction respecteront le protocole de rédaction de la revue, disponible en ligne: https://translationes.uvt.ro/rt/fr/protocole-de-redaction.html



La revue Translationes est indexée dans plusieurs BDI: https://translationes.uvt.ro/rt/fr/indexare-bdi-fr.html



Calendrier

-le 30 mai 2023: date d’envoi de la proposition (titre de la contribution et la section de la revue appropriée) à l’adresse suivante: isttrarom.translationes@gmail.com.

-le 30 juillet 2023 : première date pour la soumission des contributions en version électronique (conformément au protocole de rédaction) à l’adresse isttrarom.translationes@gmail.com.

-le 30 septembre 2023: date limite de soumission des contributions (version électronique conforme au protocole de la revue Translationes) : isttrarom.translationes@gmail.com.

-du 1er au 29 octobre 2023: évaluation anonyme des contributions par des pairs (tout article est doublement et anonymement évalué par des pairs – membres du comité scientifique, du comité de rédaction ou des personnalités externes).

-30 octobre 2023: notification des auteurs quant aux conditions d’acceptation ou au rejet des articles. Les auteurs recevront les articles accompagnés des rapports d’évaluation.

-15 novembre 2023: :date limite pour l’envoi de la version finale des articles, en conformité avec les remarques des rapporteurs et le protocole de rédaction de la revue.

-20 décembre 2023: :publication de la revue.

