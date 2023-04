Anne Duprat, Histoire du captif. Un paradigme littéraire, de l'Antiquité au XVIIe siècle

Si le motif de l’enlèvement par les pirates accompagne l’histoire de la circulation des hommes et des biens en Méditerranée depuis l’Antiquité, l’essor de la guerre de course à partir du milieu du XVIe siècle répand dans toutes les littératures d’Europe un corpus captivitatis d’une ampleur nouvelle, composé de récits de rapt et de détention, de rachat, d’évasion et de retour au pays.

Histoire du captif analyse la synergie entre témoignage et élaboration littéraire qui donne une puissance inédite au paradigme classique de la captivité en terre barbaresque, jusqu’à l’essor de la flibuste en Atlantique au début du XVIIIe siècle. De la relation d’expérience à la fable politique et à l’épisode de roman, le succès de l’histoire du captif contribue alors à promouvoir la singularité de parcours humains atypiques, en quête d’exemplarité. Il montre aussi qu’à l’image de l’aventure involontaire vécue par le captif, le détour par l’imaginaire n’est jamais un voyage sans retour.

—

Table des matières

Avant-propos

Note sur la présentation des sources dans le texte

Introduction. L’histoire du captif ou le voyage sans repentir

Le paradigme littéraire, entre image et récit

L’« Histoire du captif », entre récit de faits et fiction

Chapitre premier

Contextes, cadres, formes

Contextes : course et piraterie en Méditerranée (Ve s. av. J-C-XVIe s.)

La piraterie : une question de droit ou de politique ?

Captifs et captives de guerre/ de course

La Barbarie comme monde du pirate

Le cadre de l’histoire : l’espace barbaresque (1571-1683)

Corsaires et pirates : les enjeux d’une distinction

De la course à la flibuste. Limites d’un paradigme

L’« histoire » et sa mise en récit

L’histoire : schéma de base et variantes

Division, suppression, transformation d’une étape

Formes et fonctions du récit

« Bacchus enlevé par les pirates », ou le récit idéalisant

L’« Heureux esclave » : réparation et compensation

« La Fiancée du roi de Garbe », ou le récit alternatif

Chapitre II

Constance et inconstances du captif, d’Homère à Boccace

Le héros enlevé. Transparence narrative de l’Odyssée

Parole rusée et pirates imaginaires

Suspense, curiosité ou surprise : structure narrative de l’enlèvement épique

Le roman grec ou l’histoire de la captive (IIe-IVe s.)

L’épisode de captivité : artifice et réalité romanesque

Chariton d’Aphrodise : crime et réparation

Achille Tatius : le spectacle de l’enlèvement

Héliodore d’Émèse : transport et dévoilement

Nouvelles de Barbarie : jeux de l’amour et de la fortune dans le récit profane (XIVe siècle)

Boccace ou la Méditerranée comme espace indivis : « Landolfo Rufolo se fait corsaire » (Décaméron, II, 4) et « L’histoire de Constance » (V, 2)

La barbarie civilisatrice, ou les deux histoires de « Cimon le sauvage » (V, 1)

Bartolomea (II, 10), Alatiel (II, 7) et le ravissement

Chaucer et l’idéal retrouvé : le périple de la princesse Constance (Contes de Canterbury)

Islam / chrétienté : vers un imaginaire de la frontière (XVe-XVIe s.)

Niccolò degli Albizzi en Barbarie (A. Firenzuola, 1525)

De Bandello à Camus, l’invention du barbare

Morales de l’histoire tragique (1550-1600)

De la « Vengeance du More » à la « Tragédie du More cruel » (An. 1607)

Eugène, Histoire grenadine et l’expulsion des sauterelles (J.P. Camus, 1623)

Chapitre III

Histoires de captifs véritables / Véritables histoires du captif (1580-1683)

Le récit encadré. Littérature et rédemption

Le témoin en otage. La littérature des ordres rédempteurs (1580-1715)

« Diálogo de los mártires ». Le modèle du martyrologe dans les récits de course espagnols (1575-1630)

« News from Barbary ». Le genre des récits de captivité anglais (1580-1640)

Histoires véritables. Invention d’une esthétique du témoignage (1627-1683)

L’histoire tragique et maritime de João Mascarenhas (Lisbonne, 1627)

Emmanuel d’Aranda à l’université du Bain d’Alger (Bruxelles, 1656)

Le roman véritable de la captivité du sieur Mouëtte au Maroc (1683)

Histoires extraordinaires. Entre fiction et document

Le vrai récit : contrat de lecture, réception, critique

Critique externe : l’authenticité en question

Critique interne : vraisemblance du récit extraordinaire

Au-delà du vrai et du faux : la valeur esthétique du témoignage

Chapitre IV

Fiction et valeurs. La scène barbaresque (1592-1640)

Comedias de cautivos (Espagne, 1580-1615)

La Vie à Alger [ca 1583] : racheter les vivants

Les Captifs d’Alger de Lope de Vega [v. 1598] comédie de la purification

Les Bagnes d’Alger et la force de l’illusion

Le Vaillant espagnol, le héros et son double

La Grande Sultane Catalina d’Oviedo : naissance de l’Aigle-Lion

Moor-, Turk- et Captivity Plays (Angleterre, 1592-1624)

Géographies imaginaires : le monde de la course dans le théâtre élisabéthain et jacobéen

De Marlowe à Shakespeare, intrigues commerciales et logique du change

Robert Daborne vs. Philip Massinger : faut-il tuer le pirate ?

Comédies et tragi-comédies corsaires (France, 1630-1656)

La course en scène dans les années 1630 : le tournant héroïco-sentimental

Grenadines et Barbaresques (1630-1670)

Galères de comédie, des Captifs de Rotrou (1640) aux Fourberies de Scapin (1671)

Chapitre V

Le grand divertissement. Romans, contes et nouvelles barbaresques en France et en Espagne (1615-1689)

La Barbarie entre ciel et terre (Espagne, 1615-1618)

L’Amant généreux, L’Espagnole anglaise, Ana Felix et le retour du tiers exclu

L’Histoire du captif et celle de son maître : Marcos de Obregón et le mystère d’Alger

Périandre et Auristèle vs. Persilès et Sigismonde : les deux voyages de l’Histoire septentrionale

Le dess(e)in de l’Histoire septentrionale : fil et trame narrative

Tours et détours du roman baroque français : le grand dessein (1620-1645)

Polexandre et le ravissement

Dévotion et divertissement : la double vocation de l’aventure

Du grand saut à la grande évasion

Le miroir mauresque, ou trois histoires exemplaires (1666-1682)

Le Calendrier des Vieillards et La Fiancée du roi de Garbe : « Gens de mer sont toujours prêts à bien faire » (1666)

Zayde, Histoire espagnole et le double idéal (1670)

La révolutionnaire « Histoire du prince Ali » (1689)

Conclusion

L’« histoire du captif », un paradigme daté

La fin du détour

Notes finales. Extraits des textes cités en langue originale

Bibliographie

Index