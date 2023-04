Vertus et vanité de la littérature (Groupe Phi, Rennes)

Séance de clôture du séminaire 2022-2023 du groupe Phi

—

Programme

9h45-11h30:



Szilvia RITZ (Université de Szeged):

« “Herr: Es ist Zeit.” On the Problem of Time in Austrian Novels »



13h30-16h30:



Anna ROLLAND (Université Rennes 2):

« Satire au masculin, satire au féminin. De la critique plaisante du monde à la représentation d’un monde en crise : étude comparée des Épîtres chagrines de Scarron et de Mme Deshoulières »



Cécile TARJOT (Université Rennes 2):

« « Je vis, au travers les barreaux, la rue teinte de sang » : étude croisée de deux récits carcéraux issus de la Révolution (Louise-Emmanuelle de Châtillon et Manon Roland) »



16h30-17h30:

Rencontre littéraire avec Perrine TRIPIER (ancienne étudiante du master LGC, Rennes 2) pour son roman Les Guerres précieuses (Gallimard, 2022).