Contrat de recherches postdoctorales, Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Université de Strasbourg)

L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Littératures, éthique et arts) met au concours un contrat de recherches postdoctorales d’une durée d’un an, avec prise de fonction entre septembre et décembre 2023 (date à convenir).



Le candidat ou la candidate devra proposer un projet en lien avec les différentes thématiques de LETHICA (tri, révolutions morales, transparence et secret, faire cas) et s’inscrire dans ses perspectives de recherche (axes : approches historiques, perspectives interculturelles, éthique de la création, éthique et thérapeutique).



Les dossiers reçus seront soumis à l’évaluation du Comité de pilotage de l’ITI LETHICA.



L’installation sur site (Strasbourg) durant toute la durée du contrat est requise.

Critères d’évaluation :

Le Comité de pilotage de l’ITI LETHICA évaluera les projets proposés selon les critères suivants :

– le caractère interdisciplinaire du projet de recherches postdoctorales.

– le caractère structurant du projet, qui doit s’inscrire clairement dans l’une des quatre thématiques choisies et permettre la mise en œuvre d’au moins un des quatre axes. Les projets transversaux, mobilisant plusieurs thématiques et/ou axes, seront valorisés.

– le caractère innovant : il s’agira de proposer des avancées méthodologiques et conceptuelles, en encourageant la transversalité des approches. Le projet devra préciser clairement son apport au LETHICTIONNAIRE (dictionnaire notionnel en ligne qui fait partie des projets de LETHICA, et a pour but de refléter les recherches entreprises).



Le Comité de pilotage de l’ITI LETHICA sera en outre sensible à l’excellence du parcours académique du candidat ou de la candidate, et à son expérience de recherche dans le domaine des liens entre éthique, littérature et arts.

Dossier de candidature :

- CV détaillé

- Lettre de motivation, précisant la manière dont le candidat ou la candidate compte s’insérer dans l’ITI LETHICA (2 pages max.)

- Copie du rapport de thèse

- Choix de 3 publications (max.)

- Présentation du projet comportant un calendrier des travaux et actions envisagées, et précisant les retombées attendues (5 pages maximum, bibliographie comprise)



Définition des activités de recherche, des tâches à accomplir :

- Réalisation du projet de recherches présenté dans le dossier de candidature

- Participation au Lethictionnaire

- Participation ponctuelle aux autres projets de LETHICA

- Participation à la Newsletter de LETHICA (prise en charge de dossiers thématiques ou « focus » sur une personnalité en lien avec les thématiques de LETHICA, rédaction de recensions d’ouvrages…)

- Médiation scientifique (organisation et animation de rencontres entre les membres de l’ITI, et auprès de structures de fédération et valorisation de la recherche comme la Maison inter-universitaire des sciences de l’homme – Alsace, le jardin des sciences, etc.)

- Participation au D.U. LETHICA (animation d’un séminaire spécifique).

—

Le dossier doit être adressé au plus tard le 1er juin 2023 (midi) à à Bertrand Marquer (bmarquer@unistra.fr) responsable Recrutement et Développement, avec copie au directeur de l’ITI Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr).