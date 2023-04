Conférence inaugurale de l'Atelier des histoires par le prof. Michel Pastoureau (Lausanne)

Mercredi 3 mai 2023 (17h30 - 19h00) - Université de Lausanne, Internef - 271

Conférence inaugurale de l'Atelier des histoires par le prof. Michel Pastoureau

Michel Pastoureau donnera une conférence intitulée "L'histoire des couleurs. Au carrefour des disciplines, des questionnements et des documents" dans le cadre du lancement des activités de l'Atelier des histoires, nouveau pôle interfacultaire des sciences historiques de l'UNIL

L’Atelier des histoires a pour vocation de fédérer toutes les historiennes et tous les historiens de l'UNIL, quelle que soit la faculté, autour de projets communs et de créer ainsi de nouvelles synergies. Sa mission vise à favoriser le dialogue interdisciplinaire et à valoriser les recherches menées par les chercheuses et chercheurs, y compris au-delà des frontières de l’UNIL, autour des sciences historiques (au sens large du terme).

Afin de marquer ses débuts, l’Atelier des histoires accueille le professeur Michel Pastoureau pour sa conférence inaugurale intitulée : « L'histoire des couleurs. Au carrefour des disciplines, des questionnements et des documents. »

Historien médiéviste, archiviste paléographe spécialiste des emblèmes, des systèmes symboliques et de l'héraldique, Michel Pastoureau a publié de nombreux d'ouvrages (près de 80) consacrés, entre autres, à l'histoire des animaux, des symboles et des couleurs, de l’Antiquité à nos jours, en commençant en 2000 parBleu. Histoire d’une couleur (2000), puis le noir (2008), l’histoire du vert (2013), le rouge (2016), la couleur jaune (2019) et enfin, en 2022, Blanc. Histoire d’une couleur.

Michel Pastoureau a été directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE) à Paris de 1982 à 2016 et est Docteur Honoris causa de l’UNIL depuis 1996.

La conférence du Prof. Michel Pastoureau est ouverte à toutes et tous, sans inscription.