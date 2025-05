Présence du droit dans la littérature latine antique (Tours)

Avec le droit, les Romains ont fondé une science juridique : savoir spécialisé, le langage du droit est toutefois aussi un domaine familier pour les citoyens romains, à travers tout l’Empire, au point qu’on peut parler de « culture juridique globale ». Cette langue spécifique du droit, avec des expressions, des archaïsmes et des tournures propres, associée à des types de raisonnements particuliers, s’est constituée progressivement grâce aux jurisconsultes mais aussi par des pratiques populaires.

La présence capitale du droit dans la culture latine comme dans l’éducation, de la République jusqu’à la fin de l’Empire, explique son influence considérable sur la littérature latine.

Dans le cadre de cette journée d’études, notre objectif sera, à travers une approche diachronique de la présence du droit dans la littérature latine, de nous interroger sur la façon dont le droit et les savoirs juridiques peuvent donner forme à l’écriture littéraire des auteurs latins antiques.

Programme

Lundi 26 mai – Salle des Actes (203)

14h-15h : Conférence inaugurale : Dario Mantovani (Collège de France) : Quand le droit (romain) devient littérature: voies de recherche

Session 1 : 15h-18h30 : Droit et actualité dans la littérature latine antique

Présidence: Dario Mantovani

Victor Carrera (Sorbonne Université, HISOMA) : La législation de uis et ses implications rhétoriques

Carlos Heredia Chimeno (Universitat Autònoma de Barcelona, en ligne) : Law and Legitimacy in Crisis : Legislative Power and Political Strategy in the Cinnanum Tempus

Letícia Rodrigues Ferreira (University of Campinas, Brazil) : The leges Iuliae and Propertius 4.11. Female agency in the time of Augustus

Pierre Descotes (Sorbonne Université, Laboratoire d’études sur les monothéismes) : Un exemple de problème juridique dans un sermon d'Augustin : le ser. 302 auct. et le droit d'asile

Bruno Marien (Leuven) L’accès des épistolographes tardo-antiques au droit romain : Les exemples d'Augustin et de Libanios

Mardi 27 mai – Amphithéâtre Roger

Session 2 : 9h-11h : Droit et histoire : des récits des origines aux exempla

Présidence: Sylvie Crogiez-Petrequin

Liza Méry (Paris Nanterre, THEMAM) : Sunt et belli, sicut pacis, iura (Liv. 5, 27, 6) : La réflexion sur le droit de la guerre dans l’épisode du maître d’école de Faléries

Thu Ta (Bryn Mawr College, en ligne) : The Influence of Roman law in Valerius Maximus and Rhetoric

Luca Ballerini (Côte d’Azur/Turin) : Droit d'asile et rhétorique déclamatoire : le cas de Dracontius, Rom. 5

Claire Perez (ENS Lyon, HISOMA) : Le droit des autres : la représentation de la justice carthaginoise dans l’historiographie latine

Session 3 : 11h15-13h : Jeux d’autorité

Martha Elena Montemayor Aceves (Universidad Nacional Autónoma de México, en ligne) : Clodia de Metelo y los asuntos jurídicos que se mencionan en el Pro Caelio de Cicerón

Enrico Piergiacomi (Haifa, en ligne) : The shadows of justice. Cicero’ cosmopolitanism and naturalistic-religious scepticism

Élisabeth Buchet (Sorbonne Université) : Armisque potentius aequum est (F., III, 281) : images du droit dans les Fastes d’Ovide

Alexandra Juster (Innsbruck) : Le droit dans les Métamorphoses d’Ovide : l’inceste

Session 4 : 14h30-15h40 : Auteur et droit, procès littéraires

Présidence: Pierre-Alain Caltot

Dimitri Mézière (Sorbonne Université, Rome et ses Renaissances) : Donner des preuves d’amour : l’amour comme procès dans l’Ars amatoria d’Ovide

Marsha McCoy (Texas) : Apuleius’ Apologia and the Law of Evidentiary Presumption

Conclusion 15h40-16h