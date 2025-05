Écrits sur l’écran. Écrire pour, dans et au sujet des productions cinématographiques et audiovisuelles (Caen)

Écrits sur l’écran

Écrire pour, dans et au sujet des productions cinématographiques et audiovisuelles

13e congrès de l’Association française des enseignants et chercheurs en cinéma et audiovisuel

—

Mercredi 18 juin 2025 (Imec, Abbaye d’Ardenne)

14h00 : accueil des participants par Martin Barnier, président de l’Afeccav (Université Lumière-Lyon 2)

Salle du Pressoir

Valérie Vignaux (Université de Caen Normandie)

Le cinéma dans les archives de l’Imec

14h30 : table ronde "Cinéma et littérature"

Salle du Pressoir

Modération François Bordes (Imec) et Paola Palma (Université de Caen Normandie)

- Emiliano Morreale (Université de Rome-Sapienza, écrivain, critique)

- Vanessa Schneider (journaliste, romancière et essayiste)

- Tanguy Viel (écrivain)

- Julie Wolkenstein (Université de Caen Normandie, écrivaine)

Visite de l’Imec

16h15-18h : panels

Panel 1 – Le livre filmé : comment ? Pourquoi ?

Salle de la Boulangerie

Modération Paola Palma (Université de Caen Normandie)

Valécien Bonnot-Gallucci (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Le cinéma comme un livre ouvert : représentation du livre et imaginaire de la lecture dans la cinématographie française des années 1920

Simon Rozel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Une porte vers l’autre monde : le livre dans le cinéma fantastique (Nosferatu, Vampyr)

Jean-Pascal Lassire (Université Le Havre – Normandie)

Pages d’Histoire filmées : à propos d’une œuvre promotionnelle de Sacha Guitry

Panel 2 – L’écriture aux prises avec l’Histoire

Salle du Pressoir

Modération Myriam Juan (Université de Caen Normandie)

Nataliya Puchenkina (Université de Caen Normandie)

« Il fallait bougrement travailler du cerveau pour piger toutes ces idées » : le phénomène Goreloff et l(e)s culture(s) du cinéma en France dans l’entre-deux-guerres

Christophe Gauthier (École nationale des chartes – PSL)

Au-dessus de la mêlée ? Présent et avenir du cinéma selon René Barjavel (1936-1947)

Nedjma Moussaoui (Université Lumière Lyon 2)

Quelle place pour les scénaristes exilé(e)s sous le nazisme dans l’Allemagne d’après- guerre ? De quelques trajectoires méconnues

—

Jeudi 19 juin 2025 (MRSH, Université de Caen Normandie)

8h45 : accueil des participants, amphithéâtre de la MRSH

9h00 : conférence plénière

Amphithéâtre de la MRSH

Karine Abadie (Memorial University of Newfoundland, Canada)

Construire une figure de lecteur/spectateur dans et par le discours

Pause

10h15-12h30 : panels

Panel 3 – Revues et journaux : ligne esthétique, ligne politique ?

Salle des actes

Modération Valérie Vignaux (Université de Caen Normandie)

Vivien Soldé (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Les revues des ciné-clubs : entre moyen d’information et critique éducative, des dispositifs pédagogiques à part entière ?

Alexandre Mongis (Université Paris 8)

La revue Cinéma Politique, un forum critique pour le développement marxiste d’un cinéma militant et révolutionnaire dans les années 1970

Fanny Cardin (Université Picardie Jules Verne)

Écrire sur les films en féministe : le cinéma dans la revue Sorcières (1975-1982)

Pierre Eugène (Université Picardie Jules Verne)

Question de lignes : le cinéma à Libération (1976-1986)

Panel 4 – L’écriture aux prises avec l’intermédialité

Salle des thèses

Modération Sarah Leperchey (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Laura Vichi (L’Usine aux images)

Pour un cinéma impur ? L'écriture selon Germaine Dulac

Wilfred Skinner (Université de Cambridge)

Chantal Akerman, l’autoportrait et la légende

Emma Duquet (Université Bordeaux-Montaigne)

Du journal écrit au journal filmé : l’intermédialité comme bricolage d’un cinéma mineur

Briac Picart-Hellec (Université Le Havre – Normandie)

Les Histoires secrètes de Mark Frost : auctorialités transmédiales de Twin Peaks (ABC, 1990-1991 ; Showtime, 2017)

Panel 5 – Incrustations et surimpressions

Salle SH126

Modération Yann Calvet (Université de Caen Normandie)

Violaine Caminade de Schuytter (Université de Caen Normandie)

La Dérive (1964) de Paula Delsol ou la déroute du sens

Marianne de Cambiaire (Université Aix-Marseille)

De l’art de la fable à l’art de la table : l’écriture comme geste de montage dans le cinéma de Mariano Llinás

Robin Cauche (Université Lumière Lyon 2)

Donner à lire la violence d’une chanson-brûlot : les troubles herméneutiques dans (et malgré) la lyric video de la chanson « Même pas désolé » de Philippe Prohom (2020)

Swetha Antony (Université de Delhi)

Of Emanations from a Word: A Study of Transmedia Storytelling in Select Films from Mollywood

Pause

14h-16h15 : panels

Panel 6 – Écrits préparatoires, écrits complémentaires

Salle des actes

Modération Simon Daniellou (Université Rennes 2)

Maëlle Poullaouec (Université Rennes 2)

Préparer le tournage et le montage en France dans les années 1920. Pour une étude génétique des textes, écrits et notes scénaristiques et de prise de vues

Thomas Pillard (Université Sorbonne-Nouvelle)

« Pour une fois, l’image et l’écrit sont complémentaires ». La Guerre sans nom (Tavernier et Rotman, 1992) : du témoignage filmé à son équivalent livresque, en passant par les archives

Patricia Caillé (Université de Strasbourg)

L’écriture du scénario dans le monde du cinéma en Tunisie. De la langue et des liens qu’elle crée

Clément Schneider (SACRe-PSL Fémis)

Manuscrits de thèse de recherche-création : des « livres d’image »

Panel 7 – Décrire, nommer, analyser : nouvelles écritures

Salle des thèses

Modération Baptiste Villenave (Université de Caen Normandie)

Marie Gueden (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

André Thérive et ses écrits pour et sur le cinéma

Willis Pinto (Université de Lorraine)

L’écrit critique face aux débuts de la télévision : réception des premières expériences télévisuelles dans la presse écrite française des années 1930

Louise Bouvet-Zieleskiewicz (Université Aix-Marseille)

De l’usage des films : l'ekphrasis au service d’une taxonomie de l’image

Guillaume Dulong (Université Bordeaux-Montaigne) ; en visio depuis Abu Dhabi

Entrelacs écran/écrit et « lectosigne » dans L’Image-Temps

Pause

16h30 : conférence plénière

Amphithéâtre de la MRSH

André Gaudreault (Université de Montréal) ; en visio depuis Montréal

Du littéraire à l’intelligence artificielle, en passant par le filmique : les mentions écrites des invites d’IA au poste de commande

Pause

17h45-18h45 : assemblée générale de l’Afeccav

Amphithéâtre de la MRSH

20h : dîner.

—

Vendredi 20 juin 2025 (MRSH, Université de Caen Normandie)

9h00 : accueil des participants, salle des Actes

9h15-11h00 : panels

Panel 8 – Représentations du processus d’écriture au sein de la fiction

Salle des actes

Modération David Vasse (Université de Caen Normandie)

Jérémy Marino (Université de Caen Normandie)

Écrire le petit écran : « Un monde à soi » (La Quatrième dimension)

Pierre Beylot (Université Bordeaux-Montaigne)

La Lettre volée. Usurpation et célébrité littéraires dans quelques films français contemporains

Ivane Frot (Université Rennes 2)

Les autrices dans le cinéma français contemporain, nouvelles représentations des modalités d’écriture au féminin

Panel 9 – Intertitres, génériques, alphabets

Salle des thèses

Modération Laurent Guido (Université Sorbonne Nouvelle)

Pierrette Lemoigne (CNC Direction du patrimoine)

Face à face formel autour de l’inscription de la lettre et du mot dans l’intertitre ou « sous-titre » au sein du cinéma muet

Noelle Rouxel-Cubberly (Bennington College)

Les génériques d’Alice Diop : l’image au mot

Inès Faraoun (Université de Lorraine)

Identités et alphabets conflictuels : représenter l’altérité à l’écran par les mots dans la série Ramy (2019)

Panel 10 – L’écrit à l’écran

Salle SH126

Modération Gwénaëlle Le Gras (Université Bordeaux Montaigne)

Léa Aliamus (Université de Caen Normandie)

L'écrit au-delà des images : formes écrites comme puissances imaginaires dans Dragonwyck (1946) et The Ghost and Mrs. Muir (1947)

Héléna Venambre (Université Sorbonne Nouvelle)

Entre absence et présence : l’écrit dans Violette Nozière (1978) et Landru (1963) de Chabrol

Debora Boschetti (Université de Caen Normandie)

À la frontière de l'écriture dans Into the Wild (Sean Penn, 2006)

Pause

11h15-13h00 : panels

Panel 11 – Contre-culture, légitimation

Salle des actes

Modération Raphaëlle Moine (Université Sorbonne Nouvelle)

Dimitri Vezyroglou (Université de Lorraine)

Écrire le cinéma pour la littérature, le théâtre et la chanson. Imaginaire et expérience cinématographiques passés à la moulinette des mots de Boris Vian

Benjamin Campion (Université de Lille)

Darkness, du fanzine confidentiel à la collection légitime dédiée à la censure au cinéma

Thomas Luberriaga (Université de Limoges)

Écrire le jeu vidéo en tant qu’art : évolution du discours de la presse spécialisée en France (1983-2024)

Panel 12 – Expérimenter le mot à l’écran

Salle SH126

Modération Martin Barnier (Université Lumière Lyon 2)

David Pinho Barros (Université de Porto)

Words with Bodies: On the Written Metalepses of Silent Animation

Auxence Robert (Université de Strasbourg)

Texte, Paratexte, Métatexte. Écrits sur et dans l’écran dans Doki Doki Literature Club! (2017)

Sophie Raimond (Université Côte d’Azur) et Christel Taillibert (Université Côte d’Azur)

Écritures écraniques : la place singulière de l’écrit dans le Desktop film

Panel 13 – Quand l’écrit mobilise et interroge le spectateur

Salle des thèses

Modération Hélène Laurichesse (École Nationale Supérieure d'Audiovisuel)

Adrien-Gabriel Bouche (Université Rennes 2)

Écrits dans l’image, écrire sur les images : une collaboration inédite entre le spectateur-personnage et le narrateur-cinéaste dans Quelques photos dans la ville de Sylvia (2007) de José Luis Guerin

Pierre-Antoine Bourquin (Université Sorbonne Nouvelle)

Une correspondance hors format : les lettres reçues par Agnès Varda à la sortie des Glaneurs et la Glaneuse (2000)

Séverine Barthes (Université Sorbonne Nouvelle)

Une amie dévouée (Max, 2024) : une double fiction du mensonge

Pause

14h30 : entretien

Amphithéâtre de la MRSH

Entretien avec Jean-Charles Finck, réalisateur, scénariste et story-boarder

Animé par Rania Bouabdallah (Université Paris-Saclay)

16h00 : clôture

—

Comité scientifique

Simon Daniellou, Raphaël Jaudon, Myriam Juan, Gwénaëlle Le Gras, Sarah Leperchey, Raphaëlle Moine, Paola Palma, Valérie Vignaux, Baptiste Villenave

Comité d’organisation

Simon Daniellou, Raphaël Jaudon, Myriam Juan, Paola Palma, Baptiste Villenave.