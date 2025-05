Alaska. L’usure du monde, avec Charlotte Fauve (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

À Quinhagak, un village Yup’ik au sud-ouest de l’Alaska, ont lieu des fouilles archéologiques d’urgence destinées à sauver de potentiels artéfacts de l’Usteq, littéralement « l’usure du monde », un terme désignant la crise climatique et sociale à l’œuvre.

Un mois durant, Charlotte Fauve participe à l’une de ces fouilles en compagnie de l’archéologue Claire Houmard. Là-bas, elle note ce qu’elle voit, ce qu’elle entend, ce qu’elle comprend. Les rencontres, les découvertes, les gestes et les histoires. Elle consigne cette course contre le temps, cette urgence de saisir le passé avant qu’il ne disparaisse complètement.

Avec une grande humilité et par la forme d’un journal de bord ponctué d’éléments scientifiques, Charlotte Fauve s’inscrit avec Alaska. L’usure du monde (avec Claire Houmard, Seuil, 2025) dans la tradition de la transmission orale. Prêtant l’oreille au lieu et à celles et ceux qui l’habitent, qui la surnomment la « Raconteuse », l’autrice relaie ce qui relève désormais du combat contre l’érosion d’un patrimoine plurimillénaire et d’une identité.



Chaque premier jeudi du mois, de 19h à 20h, un·e écrivain·e en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention. Une heure en carte blanche à partager, suivie d’un apéritif.



Jeudi 5 juin à 19 heures

Evénement en français

Entrée gratuite, sur réservation en ligne…