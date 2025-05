Les Presses Universitaires de Rennes dans l’histoire de l’édition française en sciences humaines et sociales (Rennes & en ligne)

Colloque

Les PUR dans l’histoire de l’édition française en SHS

Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025

Amphi Robert Castel (MSHB, Rennes)

À l'occasion de l'anniversaire des PUR qui fêtaient en 2024 leurs 40 ans, le colloque analyse l'histoire des PUR dans l'histoire générale de l'édition française universitaire en sciences humaines et sociales depuis un demi-siècle. Il explique la nature originale de la maison d’édition qui met en réseau 12 universités mais qui publie tous les chercheurs francophones d’où qu’ils viennent. Il explore le parcours des PUR qui — avec son fonds de plus de 6000 titres, ses 60 collections, ses 13 revues et ses 220 livres publiés par an — sont devenues le premier éditeur scientifique public de France. Il présente ses missions et son fonctionnement actuels ainsi que les enjeux scientifiques et culturels d’une diffusion la plus large possible des savoirs au nom de l’émancipation individuelle et collective. Il se projette enfin dans les nécessaires métamorphoses que suppose le tournant numérique — 2200 ouvrages numériques à ce jour — pris depuis une quinzaine d’années.

Comité d’organisation : J

érôme Besin, Frédéric Chauvaud, Pierre Corbel, Pierre-Henry Frangne,

Laurent Hugot, Christian Le Bart, Cédric Michon, Gaël Rideau, Isabelle Trivisani-Moreau

—

Jeudi 12 juin 2025

9h30-10h00 Mot d’accueil

- Vincent Gouëset, Président de l’université Rennes 2

- Marc Bergère, Directeur de la MSHB

I Fonder une maison dans le paysage de l’édition universitaire

10h00-10h45 Jean-Yves Mollier (Paris Saclay/Versailles Saint-Quentin), "L'édition de SHS en France des années 1920 à aujourd'hui"

10h45-12h00 Table-ronde 1 - Histoire institutionnelle des PUR

Les fondateurs : Jean-François Botrel, Jean Quéniard

Les directeurs : Pierre Corbel, Cédric Michon, Pierre-Henry Frangne

Le directeur commercial : Jérôme Besin

II Les PUR au-delà de Rennes

14h00-14h45 Christophe Prochasson (EHESS), "Les Presses de l’EHESS, les enjeux des presses universitaires et la situation des PUR"

14h45-16h00 Table-ronde 2 - "Les PUR au-delà de Rennes : le service d’activités industrielles et commerciales"

Frédéric Chauvaud (Poitiers), Laurent Hugot (La Rochelle), Véronique Mehl (Lorient), Gaël Rideau (Orléans), Isabelle Trivisani-Moreau (Angers, modératrice)

16h00-16h15 Pause

16h15-17h30 Table-ronde 3 - "Les PUR vues d’ailleurs"

Christophe Gardette (Géodif, diffuseur des PUR), Jean Lebrun (Radio France), Samuel Leturcq (PUFR Tours, modérateur), Florent Patron (Locus Solus), Arnaud Timbert (Presses universitaires du Septentrion)

17h30-18h00 Patrick Boucheron (Collège de France)

—

Vendredi 13 juin 2025

III Les PUR sous la loupe

9h00 Ouverture de la journée par Olivier David, Vice-président de la Région Bretagne pour la vie étudiante, l’enseignement supérieur et la recherche

9h10-9h50 Sophie Noël (Institut Français de la Presse), "Renouveau et évolutions de l'édition de SHS en France. Une approche sociologique"

9h50-10h20 Christian Le Bart (Sciences Po Rennes), "Quelques enseignements d’une enquête quantitative (enquête de Suzanne Leclert)"

10h20-10h30 Pause

10h30-11h00 Raluca Nita (Poitiers), « Avis favorable sous réserve de modifications » : de quelques outils linguistiques pour analyser les rapports de lecture

11h00-11h30 Anne-Lyse Renon (Rennes 2), "Les couvertures des collections des PUR. Analyse différentielle du graphisme dans l’édition SHS en France"

12h00-12h30 Damien Day (BPI), "Le lectorat des PUR"

IV Politique et vie des PUR

13h30-14h15 Valérie Tesnière (EHESS), "Presses universitaires, presses d'université : quelles politiques ? Le cas français XXe-XXIe siècles"

14h15-15h45 Table-ronde 4 - La vie des PUR : le comité éditorial, les collections et les revues

Pierre Bazantay (Rennes 2), Marcel Calvez (Rennes 2, modérateur), Noëlline Castagnez (Orléans), Gwénola Druel (Rennes 2), Estelle Leutrat (Poitiers), Érik Neveu (Sciences Po Rennes), Roger Pouivet (université de Lorraine), Gérard Sensevy (INSPÉ Bretagne)

15h45-16h Pause

16h-17h30 Table-ronde 5 - Les PUR au-delà du papier : le tournant numérique

Odile Contat (MERS), Sandra Guigonis (OpenEdition), Thomas Parisot (CAIRN), Arthur Perret (Lyon 3), Yves Picard (PUR, modérateur), Dominique Roux (Métopes, Caen)

17h30 Pierre-Henry Frangne (PUR, Rennes 2), Diriger une maison d’édition en SHS aujourd’hui

—

Le colloque sera transmis en visioconférence (lien disponible sur la page d’accueil, sans réservation : www.pur-editions.fr).

Il est organisé avec le soutien de la commission Recherche de l’université Rennes 2 (établissement de rattachement des PUR).

Infos pratiques

Maison des sciences de l’homme en Bretagne

Amphi Robert Castel (rez-de-chaussée)

2 avenue Gaston Berger

35043 Rennes cedex

Contacts

Pierre-Henry Frangne : pierre-henry.frangne@univ-rennes2.fr / T. 06 18 62 54 04

Agathe Le Gouic : agathe.le-gouic@univ-rennes2.fr / T. 02 99 14 14 80.