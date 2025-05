La langue comme source (Paris)

L’édition annuelle de la journée d’études jeunes chercheurs organisée dans le cadre des Chroniques chartistes aura lieu le 25 juin 2025 à l’École nationale des chartes. Cette journée est l’occasion pour les masterant·e·s, doctorant·e·s et post-doctorant·e·s de se réunir autour d’une thématique commune.

Cette année, la journée sera consacrée à l’exploration des problématiques posées par le langage dans les sciences humaines, la littérature et les humanités numériques.

Programme de la journée d’études pour jeunes chercheurs

Inscription par mail à l’adresse suivante (sous réserve des places disponibles):

jejc.chartes.2025@hotmail.com

Mercredi 25 juin 2025, salle Léopold Delisle

9h Introduction par le comité d’organisation

9h10 Intervention inaugurale François Ploton-Nicollet, professeur à l’École nationale des chartes, titulaire de la chaire d’Histoire des textes



Séance 1 | La source au prisme de la langue

Modération : François Ploton-Nicollet, professeur à l’École nationale des chartes

9h50 Claire de Mareschal, agrégée de Lettres modernes et docteure en Linguistique (Sorbonne Université) : « Faire parler l’écrit : le linguiste face aux Prize Papers »

10h20 Valentin Kretz, professeur de philosophie au Lycée français international de Düsseldorf : « La traduction comme problème épistémologique : le cas des traductions françaises du Was ist Aufklärung de Kant »

10h50 Peter Nahon, ancien élève de l’École des chartes (prom. 2017), agrégé de lettres classiques, docteur de l’université de Paris-Sorbonne et chargé de recherche au CNRS

11h20-11h30 Pause



Séance 2 | La langue comme source de l’historien

Modération : Colette Loutrel, élève à l’École nationale des chartes

11h30 Capucine Poirier, agrégée d’histoire et doctorante à l’Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines : « “Riens ne lui chiet qui riens ne porte” : pour une histoire médiévale des proverbes (France du Nord, Bourgogne, Saint-Empire, XVe -XVIe s.) »

12h Cécile Lebeau, masterante à l’Université Bordeaux Montaigne : « La langue comme miroir des dynamiques historiques : le cas du gascon bayonnais (XIIe -XVe s.) »

12h30 Côme Bernier, élève à l’École normale supérieure : « Pragmatique et récit historique : le cas des discours représentés dans l’œuvre de Guillaume du Bellay »

13h00-14h00 Pause déjeuner



Séance 3 | La langue augmentée : l’approche des humanités numériques

Modération : Émilie Guidi, masterante à l’École nationale des chartes

14h00 Enrico Puorto, doctorant à la Scuola Superiore Meridionale de Naples en cotutelle avec Sorbonne Université (ELCI) et Elisa Gregorio, doctorante en Études Italiennes à l’Université de Cassino : « Langues-sources et parlants-archives : cartographier les langues d’Europe dans le musée- laboratoire Eurotales »

14h30 Chahan Vidal-Gorène, responsable pédagogique du master « Humanités numériques » à l’École nationale des chartes : « Paléographie numérique, un état des lieux »

15h Vincent Sarbach-Pulicani, doctorant en histoire contemporaine en cotutelle entre les universités de Nice et de Pise : « Appréhender la “langue du peuple” en histoire. Réflexions méthodologiques sur l’approche plurilingue et dialectale dans les études transnationales à l’aide du numérique »

15h30 Adrien Berrier, masterant en linguistique française à l’École normale supérieure de Lyon : « Le dictionnaire de l’Académie française et la dimension morale et politique des mentions de niveaux de langue »

16h-16h10 Pause



Séance 4 | Nouvelles approches

Modération : Justine Coquentin, élève à l’École nationale des chartes

16h10 Nelly Bytchokowsky, docteur en histoire du droit et des institutions de l’université Clermont-Auvergne et chercheur associé à l’Institut de Recherche Montesquieu : « La langue comme vecteur d’un droit ecclésiastique français : l’exemple des Lois ecclésiastiques de France de Louis de Héricourt »

16h40 Dieudonné Bago Kaptel, enseignant-chercheur, chargé de cours au département de Langues et Cultures Camerounaises de l’École Normale Supérieure de l’Université de Maroua (Cameroun) : « Lorsque les mots évincent la norme pour une reconstruction identitaire »

17h10-17h20 Pause



17h20 Intervention de conclusion Hélène Rieber, étudiante en première année du Master d’Histoire transnationale en cotutelle l’École nationale des chartes et l’École normale supérieure : « Faire de l’histoire des mots, des bruits et des sons. Le « paysage sonore » de 1848 »

17h50 Mots de fin de la part du comité d’organisation



Pour toute demande d’informations supplémentaires, contactez-nous à l’adresse mail évoquée.

Comité scientifique : François Ploton-Nicollet, professeur de langue et littérature latines et de codicologie à l’ENC et Benedetta Salvati, doctorante à l’ENC.

Comité d’organisation : Justine Coquentin, élève archiviste paléographe de 2e année à l’ENC ; Colette Loutrel, élève archiviste paléographe de 4e année à l’ENC ; et Émilie Guidi, étudiante en 2e année de Master “Humanités numériques” à l’ENC.

Avec le soutien de la Société de l’École des chartes.