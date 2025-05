Abdellatif Laâbi. figures et fissures de l'altérité (Sorbonne)

Abdellatif Laâbi apparaît comme une figure singulière et incontournable de la scène littéraire: poète à vocation universelle, romancier cosmopolite, dramaturge, essayiste, et interprète polyglotte par son activité de traducteur. Ancien détenu politique, il a inscrit son empreinte dans la culture marocaine, signé par un itinéraire singulier dans la littérature monde. Dès le début de son parcours poétique, il se convainc de la nécessité de se battre contre « les moulinsà broyer la dignité ». C’est dans cette perspective qu’il poursuit avec chair et intuition « les rêves, la beauté, l’humain aspirant à la pleine humanité », il en est récompensé par le prix Goncourt de la poésie en 2009. Abdellatif Laâbi est embarqué dans l’histoire universelle, avec une capacité de transformer tous les événements tragiques en moteur decréation littéraire. L’écrivain ne cesse de clamer que « la poésie est tout ce qu’il reste à l’homme pour proclamer sa dignité ». Il n’en interroge que plus intensément cet exil paradoxal qui met à distance le pays natal autant qu’il le rend fécond sur le plan de l’imaginaire. Il n’en reste pas moins que celui que la poésie a fait homme, ne s’isole jamais dans l’égocentrisme. Abdellatif Laâbi a beau demeurer un écrivain de « l’intranquilité », il fait de ses textes des espaces ouverts à l’altérité. L’homme qui « atteste qu’il n’y a d’être humain que celui dont le cœur tremble d’amour pour tous ses frères en humanité » demeure le porteur des voix chères qui se sont tues, et n’a eu de cesse de tracer son sillon en poète authentique, insensible aux trompettes de la renommée.

Ce colloque sera une occasion inédite de se plonger dans la richesse de l’œuvre d’Abdellatif Laâbi et de réfléchir à sa place dans le monde contemporain. Intitulé «Abdellatif Laâbi figures et fissures de l’altérité », l’événement ambitionne d’approfondir la compréhension de son écriture, en mettant en lumière ses multiples facettes. L’objectif sera d’examiner les textes, poémes et la pensée de l’écrivain sous divers angles: linguistique, culturel, politique, et esthétique en présence de l'auteur.

Programme:

Jeudi 5 juin 2025 :



9h30- Accueil des participants

10h : Ouverture par Romuald Fonkoua, (Sorbonne Université- Directeur du centre international des études francophones).

10h30-12h00 : Entre résistances et espoir-Modérateur : Tumba Shango Lokoho (Sorbonne Nouvelle- Paris III)

Jacques Alessandra, (écrivain et essayiste), « Un inépuisable- Histoire d’une rencontre ».

Jean-Michel Devésa, (Université de Limoges), « Al-Andalus, horizon politique et poétique chez Abdellatif Laâbi »

Florian Alix, (Sorbonne Université), « L’œil et la nuit : cartographie poétique et dynamique du pouvoir ».

14h00-15h00 : Abdellatif Laâbi, l’écrivain aux souffles pluriels- Modérateur : Antony Soron (Sorbonne Université)

Myrna Abouhala, (Sorbonne Université) « L’œuvre d’Abdellatif Laâbi dans une perspective relationnelle selon le sens qu’Edouard Glissant donne au terme « Relation».

Camille Lotz, (Université de Montpellier-Paul Valéry) : « Abdellatif Laâbi et les anthologies : histoire (s) de poésie (s)».

15h20- 16h05 : Discussion entre Abdellatif Laâbi et Zineb Mekouar -écrivaine : La poule et son cumin, éditions JC Lattès 2022, Souviens-toi des abeilles, éditions Gallimard, 2024) « L’impact de l’œuvre d’Abdellatif Laâbi dans l’écriture des jeunes autrices marocaines ».



Isabelle Fruleux, (artiste), mise en voix de poèmes et textes choisis.

Vendredi 6 juin 2025 :

9h00-10h30- Une poésie en héritage- Modérateur : Marion Coste (Sorbonne Université)

Touriya Fili, (Université Lyon II Lumière) : « Paroles du fond de la jarre : les traductions internes dans la poésie de Laâbi ».

Raouia Amrani (Sorbonne Université) : « La figure de l’altérité comme fissure de l’altérité dans l’œuvre poétique d’Abdellatif Laâbi ».

Khalid Lyamlahy, (Université de Chicago) « Une urgence de la poésie : Abdellatif Laâbi et plus d’un demi-siècle de traduction des poétes palestiniens ».



11h00-12h30 : Récits et généalogies - Modérateur : Florian Alix (Sorbonne Université)

Djibril Camara, (Sorbonne Université) « Le royaume de l’enfance dans Le fond de la jarre »

Bouchra El Alaoui, (Université Moulay Ismail, faculté polydisciplinaire d’Errachidia, Maroc) « L’oralité dans Le fond de la jarre ».

Fadoua Roh, (Sorbonne Université) : « La voix des femmes : généalogie d’histoires d’amour »

14h00-15h00 : Un écrivain transgénérique- Modérateur : Fadoua Roh (Sorbonne Université)

Tumba Shango Lokoho, (Sorbonne Nouvelle- Paris III) « Abdellatif Laâbi. Portrait d’un écrivain d’exception ».

Mahmoud Chahdi (Institut Supérieur d’Art Dramatique de Rabat) : « Le théâtre laâbien mis en scène au Maroc ».

15h20-16h05 : Discussion entre Abdellatif Laâbi et Khalid Lyamlahy, écrivain : Un roman étranger, éditions Présence Africaine 2017, Évocation d’un mémorial à Venise, éditions Présence Africaine, 2023.

Isabelle Fruleux, (artiste) mise en voix de poèmes et textes choisis.

17h00 : Clôture du colloque.