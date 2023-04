Le personnage (revue Pegasus : pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire, éditions Classiques Garnier, 2024, n°1)

Pegasus : pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire est une nouvelle revue qui sera publiée à partir de 2024 en versions papier et numérique.

Pourquoi une nouvelle revue de critique littéraire ?

-Alors que les approches critiques se sont énormément multipliées depuis le milieu du XXème siècle, laissant le champ libre à de fortes spécialisations ou, à l’inverse, à des dispersions insécurisantes pour les étudiants et les chercheurs, sans pour autant, semble-t-il, apporter leur lot d’outils concrets et systématisables à l’analyse textuelle ;

-Alors que la formation pratique à l’analyse textuelle n’est pas partout dispensée, ou seulement selon certaines écoles, privant les étudiants et les chercheurs d’une richesse pourtant à leur disposition ou susceptible de l’être ;

-Il a semblé nécessaire de créer un espace permettant à des chercheurs chevronnés comme à des chercheurs plus novices d’explorer les théories existantes, de les croiser avec les nouvelles avenues critiques ou dans une logique interdisciplinaire pour une redécouverte, un renouvellement et une création d’outils analytiques de la critique littéraire.



Pegasus se propose ainsi d’être un lieu partagé de recherche en théorie littéraire appliquée et expérimentale, afin de susciter une appétence pour des mises en pratique conjointes et nourrir des hybridations stimulantes, favorisant des analyses inédites de la littérature. L’ambition de la revue est aussi de (faire)construire, au fil des publications, un thesaurus pratique sous forme de palette analytique systématisable, de l’étude d’un texte à un corpus donné.



Par ailleurs, Pegasus se propose de travailler sur un vaste ensemble de textes littéraires (roman, nouvelle, mais aussi théâtre, poésie, essai, littérature de genre, littérature transmédiatique etc.) en croisant les approches propres à ces champs génériques dans l’élaboration de modèles et grilles d’analyses textuels innovants, sans oublier le lien aux recherches didactiques.

Le personnage, Pegasus : pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire, éditions Classiques Garnier, 2024, n°1.



Pour son premier numéro, Pegasus souhaite se pencher sur l’un des fondamentaux de la critique littéraire, le personnage, confluent interdisciplinaire par excellence propice à la pratique analytique.



Quelques exemples, à titre illustratif et non limitatif, de types de travaux de modélisation sur le personnage attendus dans une logique de systématisation : le modèle à 7 actants de V. Propp ; le modèle des 6 actants d’A. J. Greimas ; le statut sémiologique du personnage de P. Hamon ; la démographie des personnages de F. Lavocat ; les catégories de désignateurs de Y. Reuter ; la classification des personnages de théâtre de I. Galleron ; le modèle de littérovision de M. Bernard et B. Bohet ; les travaux de datavisualisation d’A. Gefen ; le modèle des 6 héros de J. Campbell ; les 8 personnages archétypes de C. Vogler ; le système du « lectant », du « lisant » et du « lu » de V. Jouve ; le modèle à 6 unités des personnages de E. Souriau ; la typologie « attributs déroutants », « attributs mimétiques » et « autonomie » des personnages en lien à leur fonction dans l’intrigue de R. Baroni ; le modèle triade « mimétique », « synthétique » et « thématique » de J. Phelan...

Les travaux à un stade exploratoire ou en cours sont tout autant bienvenus.



Les articles attendus devront répondre à l’une des exigences suivantes, en accord avec le caractère innovant de la revue conçue comme un laboratoire pratique de critique littéraire :

Présenter une modélisation ou des instruments inédits systématisables permettant d’analyser un à plusieurs personnages dans un texte ou un corpus, conçus à partir de différentes approches théoriques revisitées ou combinées de façon créative.

Présenter les résultats d’analyse sur un à plusieurs personnages dans un texte ou un corpus obtenus à partir de l’application d’une modélisation ou d’instruments systématisables existants de la théorie littéraire.

Présenter les résultats d’analyse sur un à plusieurs personnages dans un texte ou un corpus obtenus à partir de l’application d’une modélisation ou d’instruments systématisables inédits de la théorie littéraire.

Pegasus souhaiterait aussi faire entendre la voix des écrivains et écrivaines qui sont ainsi encouragés, au choix :

À appliquer une modélisation ou des instruments systématisables de la théorie littéraire permettant d’analyser un à plusieurs personnages de leur œuvre.

À expliciter comment une théorie critique leur a concrètement permis de construire un à plusieurs personnages de leur œuvre.



Cadrages théoriques mobilisables

Les grilles et modèles analytiques sur le personnage dans une logique de systématisation peuvent être créés à partir d’une combinaison d’approches à large spectre et parfois syncrétiques. Voici quelques pistes mobilisables dans l’expérimentation ou l’application de cet outillage pratique de critique littéraire :

Formalisme pur : Humanités Numériques, IA, statistiques, pratiques machiniques, résultats quantitatifs, relations aux objets numériques, data-ification des personnages…

Les personnages comme fonctions narratives : structuralisme, narratologie, narratologie post-classique, narratologie transmédiale, analyse actancielle, statut sémiologique…

Les personnages par le biais de la linguistique, de la rhétorique, de la stylistique : analyses énonciatives et interactionnelles, étude de la langue des personnages, extensions pragmatiques de la stylistique aux styles d’époque, aux styles de vie, aux manières d’être, au style en acte (langage du corps, vêtements, coiffures, attitudes) …

Les personnages comme fonctions sociales (sociocritiques) : études démographiques, personnages et historiographie, études post-coloniales, analyses des rôles (réparateurs, destructeurs, justiciers, dominants/dominés…), analyses de genres et intersectionnelles (études féministes et queer)…

Les personnages et l’environnement : nature/culture, écocritique, géocritique, zoopoétique…

Statut du personnage entre faits et fictions, approche génétique (exogenèse, endogenèse) …

Déconstruction, dé-sédimentation, reconstruction, hybridation, les présupposés cachés, personnages et problématiques de la voix, de l’origine, du centre, des hiérarchies, chœur et polyphonie, monodrame, voix didascalique, espace phoné, onomastique et nomination…

Théories de la réception (dont la théorie de l’incomplétude) : l’effet-personnage, personnage lecteur, empathie fictionnelle…

Le personnage à la lumière des différentes approches phénoménologiques, psychanalytiques, onomastiques, mythocritiques, mythographies (héros et personnages archétypes) …

Analyses comparatives entre formes littéraires et différents arts, intermédialité, transmédialité, sémiostylistique…





Modalités de soumission

Les propositions d’articles (1500 signes maximum avec une courte notice bio-bibliographique) doivent être adressées conjointement à Marie Bernanoce (marie.bernanoce@univ-grenoble-alpes.fr), Gaëtan Brulotte (gaetan.brulotte@louisiana.edu) et Ofra Lévy (ofra.levy@sorbonne-nouvelle.fr) avant le 15 juin 2023.

Ces propositions devront identifier le ou les champs critiques et théoriques concernés sous forme de cinq mots clés.

Les réponses seront transmises vers la fin du mois de juin

Les articles qui auront été acceptés, d’une longueur maximale de 30 000 signes (espaces comprises), devront être remis au plus tard le 1 novembre 2023 et seront soumis à expertise.







Le comité de rédaction

Marie Bernanoce (UMR 5316 Litt&Arts, U. Grenoble Alpes)

Gaëtan Brulotte (U. de Louisiane, Etats-Unis)

Ofra Lévy (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)



Le comité scientifique (en l’état actuel)

Jean-Michel Adam (CLE, U. de Lausanne, Suisse)

Raphaël Baroni (RéNaF, U. de Lausanne, Suisse)

Marie Bernanoce (UMR 5316 Litt&Arts, U. Grenoble Alpes)

Michel Bernard (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)

Baptiste Bohet (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)

Gaëtan Brulotte (U. de Louisiane, Etats-Unis)

Ioana Galleron (UMR 8084 LATTICE, U. Sorbonne Nouvelle)

Alexandre Gefen (UMR 7172 THALIM, CNRS / U. Sorbonne Nouvelle)

Philippe Hamon (EA 3423 CRP19 / U. Sorbonne Nouvelle)

Françoise Lavocat (UMR EA172 CERC, U. Sorbonne Nouvelle)

Ofra Lévy (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)

Gerald J. Prince (U. de Pennsylvanie, États-Unis)

Alain Schaffner (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)