Chaire Maurice Halbwachs. Professeur(e) invité(e) à l'Université de Wuppertal (Allemagne)

Appel à candidatures :

Chaire Maurice Halbwachs



Pour un(e) Professeur(e) invité(e) à l'Université de Wuppertal



L’université de Wuppertal crée la Chaire Maurice Halbwachs au sein de sa Faculté des sciences humaines et culturelles. Cette chaire est mise en place pour une durée de dix ans afin d’accueillir à chaque rentrée universitaire, pour un an, un ou une professeur(e) invité(e) venu(e) d’une université (ou autre organisme de recherche équivalent) française, et issu(e) de l’une des disciplines suivantes : lettres modernes, littérature comparée, histoire, philosophie, culture, civilisation et études germaniques ; une approche interdisciplinaire, de même qu’une ouverture à l’économie, seraient particulièrement appréciées.



La Chaire Maurice Halbwachs est à pourvoir pour un an à partir du 1er septembre 2023.



La Chaire Maurice Halbwachs est financée conjointement par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et par l’Université de Wuppertal. Elle vise à renforcer les projets liés à la France au sein de la Faculté des sciences humaines et culturelles et elle vient consolider l'engagement commun du Land et de l'Université pour l'intensification de la coopération franco-allemande.



Le ou la professeur(e) invité(e) sera accueilli(e) dans le cadre d'une délégation auprès de l’Université de Wuppertal en coopération avec l’Ambassade de France en Allemagne. Il ou elle continuera de se voir verser son traitement par son établissement français d’origine. L’université de Wuppertal financera pour sa part une indemnité mensuelle forfaitaire de 2.500 €, versée au ou à la professeur(e) invité(e) sous forme de prime par l’établissement français d’origine. L’université de Wuppertal prendra par ailleurs en charge les frais de remplacement (service d’enseignement statutaire) dans l’établissement français d’origine. Il ne sera pas conclu de contrat de travail entre le ou la professeur(e) invité(e) et l’Université de Wuppertal.



Conditions requises :

● Être titulaire d'un doctorat dans les disciplines suivantes : lettres modernes, littérature comparée, histoire, philosophie, culture, civilisation, études germaniques, ou encore en économie.

● Occuper un poste permanent de professeur(e) ou de maître(sse) de conférences dans une université (ou autre organisme de recherche équivalent) française.

● Maîtriser l’allemand à un niveau permettant d’assurer un cours dans cette langue – ou à défaut, compétences équivalentes en anglais.

● Conduire des recherches et/ou des projets interculturels et interdisciplinaires.



Missions :

● Assumer une charge d'enseignement de 4h hebdomadaires (1 cours magistral et 1 séminaire) dans les cursus de bachelor ou de master des disciplines susmentionnées.

● Concevoir ces enseignements (notamment le cours) pour un public de non-spécialistes, conformément à la vocation d’ouverture de la chaire.

● Promouvoir la visibilité des thématiques relatives à la France au sein de l’université, à travers des initiatives académiques et citoyennes.



Les candidatures (CV synthétique, liste de publications, propositions d’enseignements – syllabus –, d’échanges scientifiques et d’initiatives de vulgarisation), doivent être adressées à « Frau Prof. Dr. Ursula Kocher » et déposées avant le 20 juin 2023 uniquement sur le portail dédié de l'Université de Wuppertal :



https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.



Numéro d’identification : P23005



Les candidatures incomplètes ne pourront pas être examinées.



Les candidatures de personnes de tout sexe sont bienvenues. Conformément à la loi sur l'égalité des genres du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les femmes bénéficient d'un traitement préférentiel, à moins que les qualités personnelles d’un autre candidat ne prévalent. Les droits des personnes gravement handicapées à bénéficier d'un traitement préférentiel en cas d'aptitude égale ne sont pas affectés.



(Note : la version française de cet appel à candidature vaut pour un usage général. Seule la version originale allemande est juridiquement contraignante.)

----

Ausschreibung Maurice Halbwachs-Gastprofessur

an der Bergischen Universität Wuppertal



An der Bergischen Universität Wuppertal wird in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften die Maurice Halbwachs-Gastprofessur für einen geplanten Zeitraum von 10 Jahren eingerichtet, auf die jeweils für ein Jahr Wissenschaftler*innen französischer Universitäten bzw. vergleichbarer Forschungseinrichtungen mit unterschiedlichen Fachrichtungen (Allgemeine Literaturwissenschaft, Germanistik, Geschichte, Philosophie und Frankoromanistik) eingeladen werden. Eine interdisziplinäre Ausrichtung mit einer Öffnung zu den Wirtschaftswissenschaften ist ausdrücklich willkommen.



Die Gastprofessur (w/m/d) wird erstmals für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 besetzt.



Die Maurice Halbwachs-Gastprofessur wird gemeinsam gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen und die Bergische Universität Wuppertal. Die Gastprofessur soll die bestehenden Frankreich-Projekte in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften verstärken, und sie bekräftigt das gemeinsame Engagement von Land und Universität für die Intensivierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit.



Der Aufenthalt an der Bergischen Universität Wuppertal erfolgt im Rahmen einer Abordnung. Die Bergische Universität Wuppertal tritt hierbei als Gastgeberin auf. Die Gastprofessur wird zusätzlich zum individuellen französischen Gehalt mit einer zusätzlichen monatlichen Pauschalzahlung von 2.500 € unterstützt, welche als Prämie im Rahmen der fortbestehenden Anstellung in Frankreich ausgezahlt wird. Die Einladung des*r Gastprofessor*in erfolgt über die Bergische Universität Wuppertal in Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft. Außerdem übernimmt die Bergische Universität Wuppertal die Vertretungskosten in der Lehre für den*die Gastprofessor*In an der französischen Heimathochschule. Ein Arbeitsverhältnis nach deutschem Recht wird mit der Bergischen Universität Wuppertal nicht geschlossen.

Fachliche und persönliche Voraussetzungen bzw. Erwartungen

- Promotion in Allgemeiner Literaturwissenschaft, Germanistik, Geschichte, Philosophie, Romanistik oder Wirtschaftswissenschaft und eine unbefristete Anstellung als Professor*In oder Maître*sse de Conférences an einer französischen Universität oder vergleichbaren Forschungseinrichtung

- Deutschkenntnisse auf einem Niveau, die zur Lehre in deutscher Sprache befähigen; alternativ entsprechende Kompetenzen in englischer Sprache

- Forschungsinteressen an interkulturellen und interdisziplinären Fragestellungen und Projekten



Aufgaben und Anforderungen

- Übernahme einer Lehrverpflichtung im Umfang von 4 LVS (1 Vorlesung und 1 Seminar) in den Bachelor- bzw. Masterstudiengängen der genannten Fachgruppen

- Konzeption der Lehre im Hinblick auf einen möglichst fächerübergreifenden Adressatenkreis im Sinne einer breiten studentischen Nachfrage

- Bereitschaft, die Sichtbarkeit des Frankreich-Engagements der Bergischen Universität durch akademische und zivilgesellschaftliche Initiativen zu fördern



Kennziffer: P23005



Bewerbungen (mit Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Publikationsverzeichnis, Kurzbeschreibung eines Seminars und einer Vorlesung, kurzer Skizze möglicher Initiativen zum Forschungstransfer) sind grundsätzlich nur über das Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal möglich:



https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.



Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.



Bitte richten Sie Ihr Anschreiben an Prof. Dr. Ursula Kocher.



Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Menschen mit Schwerbehinderung, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.



Bewerbungsfrist: 20.06.2023