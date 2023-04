Métaphore, spatialité, discours (Univ. Ovidius de Constanța, Roumanie & en ligne)

Métaphore – Spatialité – Discours

Metaphor – Spatiality – Dircourse

Metafora – Spazialità – Discorse

Metapher – Räumlichkeit - Diskurs



Conférence internationale du Département de Langues et Littératures Modernes et Sciences de la Communication,

Faculté de Lettres, Université Ovidius de Constanța, Roumanie (VIIe édition)

7-8 juillet 2023 – en ligne

In memoriam Ionela Duduţă (1977–2022) et Ileana Jitaru (1970–2023)





Le Département de Langues et Littératures Modernes et Sciences de la Communication de la Faculté de Lettres de l’Université Ovidius de Constanța vous invite à la septième édition de la Conférence Internationale Métaphore, Spatialité, Discours, qui aura lieu du 7 au 8 juillet 2023, en ligne.

La conférence sera organisée autour de trois sections :



Linguistique théorique et appliquée

Nous invitons des communications portant sur l’un des domaines suivants :

Linguistique générale

Théories linguistiques

Linguistique théorique (syntaxe, phonologie, sémantique et interférences)

Acquisition du langage

Linguistique appliquée

Études de traductologie

Sociolinguistique

Pragmatique

Didactique



Littérature et études culturelles

Nous invitons des communications portant sur l’un des domaines suivants :

Littérature des langues romanes (français, italien, roumain)

Littérature britannique, irlandaise et la littérature des pays du Commonwealth

Littérature américaine

Littérature allemande

Littérature universelle et comparée

Études culturelles

Histoire intellectuelle et culturelle

Histoire de l’art et culture visuelle

Théorie de la littérature



Études média

Nous invitons des communications portant sur l’un les domaines suivants :

Communication, mythe et rituel

Relations publiques et développement interculturel

Médias et société

Le discours média

Pratiques journalistiques

Les médias et les nouvelles technologies

Éthique et réglementation dans le champ des médias



La langue des communications pourra être le français, l’anglais, l’italien, l’allemand et le roumain (pour les études média). Chaque communication aura environ 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de discussions.

Les collègues intéressé•e•s sont invité•e•s à soumettre une proposition sous forme de document WORD :

-de maximum 200 mots pour les sections de littérature et d’études culturelles et d’études média

-de maximum une page A4, Times New Roman 12, interligne 1, pour la section de linguistique.

Les propositions devront également inclure le nom, l’affiliation institutionnelle, une brève biographie ainsi que l’adresse email de leur auteur. La date-butoir pour les propositions est le 26 mai 2023.

Frais de participation : pas de frais

Une sélection de communications sera publiée dans Analele Universității Ovidius din Constanța. Seria filologie, ISSN 1224-1768 (print) / 2734-7060 (online), revue CNCS de catégorie B indexée dans Scopus, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ZDB (Zeitschriftendatenbank) et Diacronia.

Vous pouvez nous envoyer vos propositions et, éventuellement, solliciter des informations supplémentaires, aux adresses suivantes :



Pour la section de linguistique anglaise :

Prof. Diana Hornoiu: dianahornoiu@gmail.com



Pour la section de littérature et d’études culturelles :

MCF Ioana Manea: ioana.ioanam@gmail.com (français)

MCF Estella Ciobanu: estella.ciobanu@univ-ovidius.ro (anglais)

MCF Maria Muscan: muscan.maria.elena@univ-ovidius.ro (allemand)

MCF Marinela Vrămuleț: vramulet_marinela@yahoo.com (italien)



Pour la section d’études média:

MCF Raluca Petre: rpetre@univ-ovidius.ro

MCF Mariana Bafană: marianatocia@yahoo.com



Nous vous attendons à Constanța – en ligne.

MCF Nicoleta Sava

Directrice de département





Métaphore – Spatialité – Discours

Metaphor – Spatiality – Dircourse

Metafora – Spazialità – Discorse

Metapher – Räumlichkeit - Diskurs



The International Conference of the Department of Modern Languages and Literatures and Communication Sciences,

Faculty of Letters, Ovidius University of Constanța, Romania (7th edition)

7–8 July 2023 - online

In memoriam Ionela Duduţă (1977–2022) and Ileana Jitaru (1970–2023)



The Department of Modern Languages and Literatures and Communication Sciences, Faculty of Letters, Ovidius University of Constanta invites you to its 7th online International Conference Metaphor, Spatiality, Discourse on 7 and 8 July 2023.

The Conference will be organized in three sections:





Theoretical and applied linguistics

Papers are invited in:

General Linguistics

Linguistic Theories

Theoretical Linguistics (syntax, phonology, semantics and the interfaces)

Language Acquisition

Applied Linguistics

Translation Studies

Sociolinguistics

Pragmatics



Literature and Cultural Studies

Papers are invited in:

Romance Literature (French, Italian, Romanian)

British, Irish and Commonwealth Literatures American Literature

German Literature

World and Comparative Literature Cultural Studies

Intellectual and Cultural History

Art History and Visual Culture

Literary Theory



Media Studies

Papers are invited in:

Communication, myth, ritual

Public relations and intercultural development

Media and society

Media discourse

Journalistic practice

Media and the new technologies

Ethics and regulation in the media field



Presentations may be in French, English, Italian, German and Romanian (only for Media Studies) and will be allocated 20 minutes each, plus 10 minutes for discussion.

Prospective participants are invited to submit abstracts in Word format, as following:

-maximum 200 words - for Literary and Cultural Studies and Media Studies;

-one A4 page, Times New Roman 12, single spaced - for Linguistics.

Proposals should also include the name and institutional affiliation, a short bio (max. 100 words), and the e-mail address. The deadline for proposals is 26 May 2023.

Conference fee: no fee.

A selection of conference papers will be published in the Analele Universității Ovidius din Constanța. Seria filologie journal (Annals of Ovidius University of Constanta. Philology Series), ISSN 1224-1768 (print) / 2734-7060 (online), category B CNCS, indexed in Scopus, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ZDB (Zeitschriftendatenbank) and Diacronia.

Please send proposals (and enquiries) to the following e-mail addresses:



For English Linguistics:

Prof. Diana Hornoiu: dianahornoiu@gmail.com



For Literature and Cultural Studies:

Assoc. prof. Ioana Manea: ioana.ioanam@gmail.com (French Studies)

Assoc. prof. Estella Ciobanu: estella.ciobanu@univ-ovidius.ro (English)

Assoc. prof. Maria Muscan: muscan.maria.elena@univ-ovidius.ro (German Studies)

Assoc. prof. Marinela Vrămuleț: vramulet_marinela@yahoo.com (Italian Studies)



For Media Studies:

Assoc. prof. Raluca Petre: rpetre@univ-ovidius.ro

Assist. prof. Mariana Bafană: marianatocia@yahoo.com



We look forward to welcoming you in Constanța – online.



Assist. prof. Nicoleta Sava

Head of Department