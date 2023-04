Bourse postdoctorale en études françaises, 24 mois (Toronto)

Bourse Postdoctorale : Domaine de recherche : Études françaises



Le Département de français de l'Université de Toronto (Faculté des arts et des sciences) invite les candidatures pour une bourse postdoctorale de 24 mois à compter du 1er août 2023.

Admissibilité : Le candidat ou la candidate



1) Soit : a) a obtenu un doctorat (normalement au cours des 5 dernières années) ou b) aura obtenu un doctorat à la date de début de la bourse.



2) Présente un excellent profil de recherche en études françaises, en littérature, en linguistique ou dans une discipline connexe.



3) A une excellente maîtrise du français.



4) A obtenu le parrainage d'une personne éligible pour la supervision, choisie parmi le corps professoral du Département de français. Il est de la responsabilité du candidat ou de la candidate de communiquer directement avec cette personne. (Les personnes éligibles pour la supervision excluent les Sessional Instructors.)

Critères d'évaluation



1) Originalité, importance et impact de la recherche proposée.



2) Faisabilité de la recherche proposée.



3) Excellence et potentiel de recherche:



- bourses de recherche ou autres récompenses ;



- expérience de recherche antérieure;



- publications dans des revues académiques de premier plan et pertinentes au domaine ;

- achèvement en temps voulu des études doctorales.



4) Capacité d'enseigner une variété de cours offerts au sein du département et expérience d'enseignement au niveau universitaire.



5) Contribution à l'ampleur et à la profondeur des activités de recherche du département. Disposition à partager la recherche avec les étudiants, les étudiantes, et les collègues du département.



Salaire : 50 000 $ par année



Le salaire constitue une rémunération pour les responsabilités suivantes :



1) Travailler sur un projet de recherche.



2) Enseigner deux demi-cours par an assignés par le Département de français.



3) Participer à la vie intellectuelle du Département de français.



Le poste exige que le boursier ou la boursière soit sur le campus, soit au Département de français de l'Université de Toronto, campus St. George, au centre-ville de Toronto. Pour plus d'informations sur l'Université de Toronto et le Département de français, veuillez visiter www.utoronto.ca et www.french.utoronto.ca .



Toutes les personnes qualifiées sont invitées à adresser leur candidature, signée et datée, à Anne-Marie Brousseau, directrice du Département de français.



Le dossier de candidature doit comprendre :



1) Un curriculum vitae;



2) Une lettre de motivation d'au plus deux pages à simple interligne (en français) ;



3) Un projet de recherche (pas plus de 4 pages, plus bibliographie);



4) Une lettre de recommandation rédigée par le superviseur postdoctoral du Département de français de l'Université de Toronto ;



5) Une lettre de recommandation supplémentaire. Les deux lettres (datées, signées et sur papier à en-tête) doivent être envoyées directement à la directrice du Département, de préférence au format PDF (avec bourse postdoctorale et le nom de la personne recommandée dans la ligne d'objet);



6) Un dossier pédagogique, qui comprend les éléments suivants : des évaluations de cours ou d'autres preuves de compétence pédagogique, un relevé des cours de notre département que vous vous sentez à l'aise d'enseigner, ainsi qu'une proposition (description de cours avec liste de lecture potentielle) pour un cours Advanced/Special Topics dans votre domaine de recherche.



Veuillez transmettre le dossier et les lettres de recommandation (en français ou en anglais) avant le 5 juin 2023 à M. Rolando, french.assistanttothechair@utoronto.ca .



Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler. Priorité sera toutefois accordée aux personnes détenant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.



L'Université de Toronto est fortement engagée envers la diversité au sein de sa communauté et accueille particulièrement les candidatures de personnes racialisées, de femmes, d'Autochtones d'Amérique du Nord, de personnes handicapées, de personnes LGBTQ2S+ et d'autres personnes susceptibles de contribuer à la diversification des idées.



Date de clôture : 5 juin 2023



Date de début de la bourse : 1er août 2023



Durée : 24 mois (non renouvelable)



ETP : 100 %



Les heures normales de travail sont de 40 heures par semaine et ne peuvent pas excéder 173 heures par mois.



L'emploi est couvert par les termes de la convention collective de l'unité 5 du SCFP 3902.