Appel à Séminaires interlaboratoires 2023-2024 (Aix-Marseille)

La MMSH/UAR 3125 apporte son soutien à l’organisation de séminaires inter-laboratoires susceptibles de créer ou de renforcer des dynamiques de recherche dans le domaine des études méditerranéennes.



Ces séminaires doivent associer au moins deux unités de recherche du site d’Aix-Marseille (dont au moins une de la MMSH), dans une approche interdisciplinaire. Ils peuvent s’appuyer sur des partenariats interinstitutionnels et internationaux (UMIFRE, écoles françaises à l’étranger, et centres de recherche étrangers).



Le contrat quinquennal 2018-2023 a défini 6 axes privilégiés susceptibles de fédérer les recherches collectives des équipes de la MMSH et de leurs partenaires. Le séminaire doit ainsi s’inscrire dans l’un des axes suivants :



1/ Appropriations et transformations des milieux



2/ (Re)compositions urbaines et dynamiques territoriales



3/ Arts, écritures et langages



4/ Sociétés plurielles, héritages, appartenance et conflits



5/ Religions : identifications et pratiques



6/ La Méditerranée et le monde.







Ce soutien initial est destiné à lancer des actions susceptibles de déboucher sur des réponses aux divers appels d’offre, régionaux, nationaux et/ou internationaux.







Les séminaires inter-laboratoires sont financés pour la durée de l’année universitaire 2023-2024, avec possibilité de renouvellement une année après avis du Conseil scientifique. Un bilan d’activité scientifique et financier est demandé à chaque porteur de projet en fin d’année universitaire[1].



La MMSH accompagnera ces séminaires : aide financière (2 000 euros pour les frais de mission, accueil, séjour), soutien logistique à l’organisation des rencontres, à l’accueil des chercheurs invités, à la diffusion des activités scientifiques.







Les candidatures (fiche de réponse jointe) seront adressées à Nacira Abrous, responsable de la Recherche transversale interdisciplinaire (nacira.abrous@univ-amu.fr) le 5 juin 2023 au plus tard.



Ils seront soumis, pour sélection, au Conseil scientifique de la MMSH.







Critères d’éligibilité :



- Association d’au moins deux laboratoires du périmètre AMU, dont au moins un de la MMSH



- Inscription dans les axes de recherche de la MMSH



- Caractère interdisciplinaire







L’évaluation prendra en compte :



- Pertinence et intérêt scientifique de la proposition



- Caractère novateur de la proposition



- Calendrier prévisionnel et adéquation du budget



- Ouverture à des partenaires non académiques



- Caractère international du projet.













Appel à séminaires inter-laboratoires 2023-2024

FICHE DE REPONSE



Date limite 05 juin



Adresser à Nacira Abrous, MMSH AMU CNRS-UAR3125

nacira.abrous@univ-amu.fr







Intitulé :

Responsable(s) scientifique(s)[2] :



Axe du projet scientifique de la MMSH concerné :



Mots-clefs (5 max) :





Objectifs (4000 signes maxi.) :



Partenaires :



Laboratoires et personnels de la MMSH associés au séminaire





Autres partenaires (unités d’autres composantes d’AMU / partenaires nationaux et/ou internationaux ; préciser la contribution)





Calendrier prévisionnel (nombre et dates des séances du séminaire prévues ; invités pressentis…) :



Budget prévisionnel :





Signatures des directeurs des unités coordinatrices du séminaire







[1] Début des activités au 1er septembre, bilan en juin et examen du renouvellement en juillet

[2] Les responsables scientifiques sont les coordinateurs des séminaires.