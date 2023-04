Olivia Molnàr et Aldwin Raoul, Atlas des plantes de mauvaise vie

Arpentant les rues de Bruxelles, du centre-ville à ses périphéries, plus de trente plantes communes peuvent être identifiées. Ces adventices, ces plantes qui n'ont pas été semées par l'homme, font partie de nos quotidiens, de nos paysages, est de nos histoires. Pour chacune d'elle, une dizaine de noms vernaculaires sont à dénoncer dans les divers idiomes savants et dialectes franciophones. En explorant ces noms, leurs évocations, mais également en creusant dans les herbiers, les encyclopédies et les guides botaniques, une multitude de mondes et d'imaginaires émergent de ces plantes qui nous côtoient depuis bien longtemps.

Fruit d’un long travail d’observation et de recherche, cet atlas ne se conçoit pas comme une somme académique, exhaustive et par trop systématique pour (re)découvrir ces voisines de nos existences. Au contraire, suivant le patronage de Georges Perrec, les deux auteurs se sont permis d’aller à la découverte de l’infra-ordinaire. C’est-à-dire de ces mondes qui existent sous nos pieds et qu’aucun roman d’aventure, aucun Jules Vernes ou Robert Louis Stevenson, n’ont pensé à transformer en protagonistes digne d’intérêt. Ouvrant la porte du mystérieux, de la co-occurence et de l’énumération, les deux auteurs mêlent au contraire l’érudition et le folklore, l’humour, le magique et la botanique à un travail d’illustration riche et envoûtant. Chaque plante est laissée à son ambivalence, mais également à toutes ces histoires qu’elles permettent de raconter sur les étranges bipèdes que nous sommes.