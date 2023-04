Daniel Heller-Roazen, Compter pour personne. Un traité des absents

Il y a plusieurs façons de ne pas être quelqu'un. L'une d'elles, la plus humaine sans doute, c'est d'être une non-personne. Mais qui désigne-t-on ainsi ? La question serait triviale si les non-personnes étaient rares ou d'une seule nature. En vérité, elles sont nombreuses et diverses. Le pari de ce livre est que l'on peut néanmoins en distinguer trois types.

Il est d'abord question de l'absent, ce sujet sans corps, institué durant un temps variable lorsque quelqu'un quitte son domicile sans revenir comme attendu. Dans une configuration inverse, on rencontre les individus qui, tout en étant présents, sont privés d'une part de leur personnalité sociale, juridique ou politique, tels les parias, les condamnés ou les bannis. Enfin, on s'interroge quant au statut singulier du cadavre, qui défie la distinction entre chose et personne.

En passant de la littérature à la philosophie et des mythes à l'histoire du droit, des fantômes de l'Antiquité et du Moyen Âge aux hors-la-loi modernes, cet essai redécouvre les vies et les aventures de Gulliver, de Peter Schlemihl, du colonel Chabert et de bien d'autres encore. Ce faisant, il se penche aussi sur les pratiques et sur les croyances collectives, sans omettre ces rites, parfois ludiques, par lesquels adultes et enfants se comptent et s'exceptent du décompte.

Daniel Heller-Roazen, professeur de littérature comparée à l'université de Princeton, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs traduits en français : Écholalies. Essai sur l'oubli des langues (2007), L'Ennemi de tous. Le pirate contre les nations (2010), Une archéologie du toucher (2011), Le Cinquième Marteau. Pythagore et la dysharmonie du monde (2014) et Langues obscures. L'Art des voleurs et des poètes (2017).

Sommaire

Avant-propos

Première partie

Disparitions

1. Le retrait

2. Les lois du départ

3. Fictions du retour

4. L'image transitoire

Deuxième partie

Amoindrissements

5. Réductions de têtes

6. Les règles de la diminution

7. Ignominies

8. Fictions de persistance

Troisième partie

Survies

9. Retour à Riva

10. Le corps semblant

11. La voix qui revient

12. Sur ceux qui restent

Être ça.