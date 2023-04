Florence Aubenas, Ici et ailleurs

« On est le 6 décembre 2018, il est midi. Trois semaines que le mouvement a démarré, avec l’impression, ici, que tout ne fait que commencer. »

Qu’avons-nous traversé ces huit dernières années ?

De la révolte des Gilets jaunes à la vie quotidienne en Ukraine sous les bombes, en passant par le grand confinement, la virée en Thaïlande de deux cousins de région parisienne ou la fin tragique d’un éleveur tué par des gendarmes, Florence Aubenas raconte notre époque, au plus près du réel.

Florence Aubenas est grand reporter pour Le Monde, après l’avoir été pour Libération(de 1986 à 2006), puis Le Nouvel Observateur (de 2006 à 2012). Essayiste elle a publié notamment La Méprise : l’affaire d’Outreau (Seuil, 2005), Grand Reporter (Bayard, 2009), Le Quai de Ouistreham (L’Olivier, 2010), qui a reçu le prix Jean Amila-Meckert 2010, le prix Joseph-Kessel 2010, le Globe de Cristal 2011, et rencontré un immense succès. En France (L’Olivier, 2014), qui rassemble des récits de vies multiples parus dans Le Monde, a obtenu le prix d’Académie 2015.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Une Europe pas tranquille", par Sébastien Omont (en ligne le 12 avril 2023)

Ici et ailleurs rassemble une quarantaine d’articles écrits par Florence Aubenas pour Le Monde entre 2015 et 2022. Lus les uns à la suite des autres, ils composent un portrait de la France (et de l’Europe) à une époque de crises où se succèdent attentats islamistes, révolte des Gilets jaunes, confinements, guerre en Ukraine. D’autres articles sur des sujets moins spectaculaires les remettent en contexte. Autant d’histoires factuelles au style dense et efficace, qui content avec finesse et sensibilité des sociétés en déséquilibre.