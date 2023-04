Charles Ramond, Introduction à Spinoza

La philosophie exige d’abord la connaissance des grands auteurs. Spinoza est sans nul doute l’un de ceux-ci. Et l’un des plus modernes aussi. Mais on peut difficilement entrer dans une telle œuvre sans suivre un guide. C’est ce qui justifie la parution d'une Introduction à Spinoza dans la collection Repères, à retrouver en librairie à partir du 27 avril. Écrite par l’un des meilleurs spécialistes français, elle concilie l’érudition, la rigueur et la clarté.

Malgré sa difficulté, la philosophie de Spinoza (1632-1677) a été sans cesse l’objet, depuis bientôt quatre siècles, de lectures passionnées, de controverses mordantes, d’interprétations audacieuses. Autant de raisons qui légitiment et justifient une Introduction à Spinoza capable de prendre en compte la profondeur historique et conceptuelle de cette philosophie, autant que ses lectures et ses effets contemporains.



Spinoza n’intéresse pas que les philosophes. Les écrivains (de Goethe à Borges, en passant par Flaubert et bien d’autres) le lisent et s’en nourrissent ; les artistes aussi (de Vermeer à certains auteurs de bandes dessinées ou de créateurs d’expositions contemporaines), les savants (Einstein en tête), les politiques (des conservateurs aux altermondialistes)… La pensée de Spinoza se diffuse aujourd’hui largement jusque dans les best-sellers (de Irvin Yalom à Frédéric Lenoir).



Pour rendre compte de ce destin singulier, le présent ouvrage replace Spinoza dans ses principales généalogies philosophiques. Il donne un tableau complet et clair du système et des concepts. Il en montre l’originalité et la portée. Il constitue en cela la plus à jour des introductions à Spinoza.