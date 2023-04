Le sport dans les Amériques (n° 17 de la revue RITA)

Appel à contributions pour le n° 17 de la revue RITA qui portera sur

"Le sport dans les Amériques"



La Revue Internationale de Travaux sur les Amériques (RITA) lance un appel à articles pour son numéro 17 qui portera sur "Le sport dans les Amériques". Des travaux dans les études littéraires, ainsi que dans toutes les autres sciences humaines et sociales, pourront intégrer ce numéro.



Chaque numéro comporte aussi une partie non-thématique (Varia) pour laquelle vos contributions sont également les bienvenues.



Vos textes sont attendus pour le 1er septembre 2023.

N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse pour toute information complémentaire: revue.rita@gmail.com



Voici notre appel complet, que vous pourrez retrouver en espagnol, anglais et portugais sur la page de notre site : http://revue-rita.com/numero-a-venir/appel-en-cours.html







« Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux », écrivait Voltaire à Helvétius. À RITA, nous n’avons pas la prétention d’avoir des corps d’athlètes, mais nous espérons que notre revue contribue, modestement, à la sagesse de l’âme. Et alors que la ville de Paris va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, le moment nous semblait propice pour convier les chercheur·se·s à user de leur sagesse et esprit critique pour mettre à distance et interroger la place du sport dans les Amériques, du nord au sud.



Comme pour les Jeux Olympiques qui réunissent une très large palette de sports, toutes les disciplines des sciences humaines et sociales seront de la partie pour traiter de cet objet incontournable de nos sociétés contemporaines : le sport, envisagé tant dans ses pratiques au quotidien et son utilisation pour des besoins sanitaires ou éducatifs, qu’appréhendé à travers son économie, sa professionnalisation, ses pratiques illégales et dopantes, sa couverture médiatique, ses événements d’ampleur parfois internationale et ses implications géopolitiques (classement au tableau des médailles, compétition pour l’obtention de l’organisation de manifestations sportives, poids politique des fédérations dans les États, instrumentalisation politique des succès sportifs, etc…).



En quoi le sport est-il parfois utilisé par les États comme un instrument de soft power, voire, dans certains cas, de propagande nationale ? Quelle place a occupé le sport et notamment la pratique de disciplines comme la boxe dans le système éducatif et social de la Cuba révolutionnaire ? Quels ont été les impacts socioéconomiques, urbanistiques et écologiques des récentes olympiades ou Coupes du Monde de football organisées sur le continent américain ? De quelles manières les régimes de sécurité nationale des années 1970 ont pu instrumentaliser le sport-spectacle, que ce soit lors de l’organisation de grands événements sportifs ou à travers les succès des équipes nationales ? Comment l’athlétisme et le sprint, à l’égal du reggae, sont devenus la fierté de toute une nation comme la Jamaïque ? Quels regards et perspectives les arts visuels, la musique, le cinéma ou encore la littérature ont-ils jeté sur le football au pays de Pelé, Romário, Neymar et Marta ?



On pourrait ainsi multiplier les questions, presque à l’infini… Le thème est si vaste et – nous en avons la conviction – si stimulant, que point n’est besoin de donner trop de pistes d’orientation ; nous n’irons pas jusqu’à dire que « l’important est de participer », mais nous souhaitons en tout cas laisser ce dossier ouvert à toutes les propositions scientifiques permettant de mieux cerner les nombreuses ramifications et résonances du sport dans les Amériques.



Alors… à vos marques, prêts, feu, partez ! À l’occasion de son dix-septième numéro, RITA propose, dans son dossier thématique, d’explorer les Amériques comme territoires du sport, dans un champ très large d’approches et de méthodes propres aux sciences humaines et sociales.



Chaque section (Dossier et Varia) est divisée en 4 rubriques :



1) Articles



Descriptif : Les contributions proposeront des recherches théoriques ou empiriques abouties. La question de recherche devra être clairement posée et contextualisée pour un public interdisciplinaire. Les méthodes seront précisées et les résultats seront clairs, dans le respect des normes de la revue et des exigences scientifiques.



Format : 50 000 signes maximum pour tout le document : titres, résumés, notes, bibliographie, espaces. Le résumé ne dépassera pas 1000 signes (espaces compris). Il sera accompagné de 3 à 5 mots clés. Le résumé et les mots clés devront apparaître dans la langue de l’article et dans une autre des quatre langues de la revue.



2) Traits d’union :



Descriptif : Les « Traits d’union » sont ainsi appelés car ils sont une mise en liaison entre les réflexions scientifiques et les domaines sociaux, politiques ou de l’enseignement. Concrètement, on trouvera dans cette rubrique trois types de textes :



- Des articles qui, soumis à un format et à des exigences plus souples, permettent aux chercheurs de soumettre des travaux encore en chantier et des études exploratoires.



- Des notes de terrain, des réflexions méthodologiques sur la recherche ou l’enseignement



- Des recensions d’ouvrages



Format : 50 000 signes maximum pour tout le document : titres, résumés, notes, bibliographie, espaces. Le résumé ne dépassera pas 1000 signes (espaces compris). Il sera accompagné de 3 à 5 mots clés. Le résumé et les mots clés devront apparaître dans la langue de l’article et dans une autre des quatre langues de la revue.



3) Expressions libres :



Descriptif : La rubrique « Expressions libres » accueille des textes à vocation littéraire, exprimant une inventivité littéraire et artistique (chroniques, poèmes, nouvelles, comptes rendus d’exposition) ou bien des tribunes à dimension davantage citoyenne que proprement scientifique, sur les actualités américaines.



Format : 30 000 signes maximum pour tout le document (notes, bibliographie et espaces inclus).



4) Rencontres :



Descriptif : Cette rubrique offre une tribune aux acteurs.trices des Amériques. «Rencontres » accueille des entretiens réalisés auprès de personnalités scientifiques, d’artistes, d’acteurs politiques, de militants associatifs, de citoyens, etc.



Format : Entre de 15 000 signes et 60 000 signes pour tout le document (présentation, notes, bibliographie et espaces inclus). La Rencontre devra contenir la présentation de l’interviewé(e) et 3 à 5 mots clés dans la langue de l’entretien, ainsi que dans la langue de votre choix (espagnol, portugais, français ou anglais).



Les articles complets et respectant les normes de la rubrique choisie (pour plus de détails, consulter : http://www.revue-rita.com/note-aux-auteurs/normes-de-presentation.html) sont attendus jusqu’au 01/09/2023 à l’adresse suivante :



revue.rita@gmail.com



Nous rappelons que les articles peuvent être écrits en anglais, en espagnol, en français et en portugais.



Une première sélection des textes sera effectuée par le Comité de Rédaction qui informera les auteur·rice·s de l’acceptation ou du refus de leur article au cours du mois de septembre 2023.



Par la suite, les textes retenus pour les sections Théma et Champ libre seront évalués par des lecteurs·rices anonymes. Les articles pourront être refusés ou acceptés avec ou sans modifications.



Le numéro 17 de RITA sera publié au début du deuxième semestre 2024.



Nous rappelons que les articles doivent être inédits et non soumis simultanément à d’autres revues.