Luba Jurgenson, Quand nous nous sommes réveillés. Nuit du 24 février 2022 : invasion de l'Ukraine

Dans la nuit du 24 février 2022, l’attaque massive de la Russie contre l’Ukraine a réveillé toute l’Europe. Une paix globale et durable sembla soudain n’avoir été qu’un rêve.

Or, en amont de cet événement brutal, de petits indices laissaient présager ce glissement de la société russe vers un nouvel ordre impérial. Et peut-être que le carnaval sanglant qu’est l’« opération spéciale » a été rendu possible par une violence plus ancienne encore, ancrée jusque dans les familles, quotidienne, acceptée.

À travers des images de rêves, fragments de souvenirs, extraits de textes littéraires et réflexions, Luba Jurgenson interroge ces menus détails et dit le choc que l’attaque contre l’Ukraine produit sur le corps de l’Europe et sur une vie qui, comme la sienne, a été marquée par l’exil hors de l’URSS.

