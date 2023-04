La revue du crieur, n°22 : La puissance des savoirs trans'

Depuis quelques mois, la presse, la télévision, la radio s'agitent dès qu'une actualité touche de près ou de loin à la transidentité. Les enjeux liés aux luttes menées par les personnes trans' sont une parfaite illustration du fait que la visibilité ne suffit pas, et qu'elle se révèle parfois préjudiciable : les voix des trans' sont encore trop souvent couvertes par les discours cis', qui tendent également à délégitimer les savoirs produits par et pour des trans'. Ce nouveau numéro de la Revue du Crieur propose ainsi un dossier d'ouverture consacré à ces savoirs : Karine Espineira, grande pionnière des études trans', retrace leur émergence chahutée au sein de l'université ; l'historien Clovis Maillet invite à déterrer les existences trans' dans la longue durée, et s'intéresse en particulier aux figures de saints et saintes trans' qui vécurent au Moyen Âge ; trois membres de l'association Acceptess-T décrivent la manière dont les personnes trans' se sont organisées, d'abord loin des pouvoirs publics, dans le domaine de la santé ; et enfin, le sociologue Emmanuel Beaubatie s'interroge sur la précarité toujours prégnante de la parole trans', dans un contexte où la légitimité de cette parole est toujours remise en cause.

Le Crieur continue également son travail d'enquête, avec un papier d'actualité de Mathieu Rigouste, qui explore le déploiement massif des technologies sécuritaires à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et un grand portfolio qui fait plonger les lecteurs et lectrices de l'autre côté du click d'un achat en ligne au cœur des conditions de travail dégradantes d'ouvriers et ouvrières migrantes qui, dans de gigantesques entrepôts des Pays-Bas, trient des millions de colis.

Les idées et la culture ne sont pas laissées de côté : un grand papier de Joseph Confavreux fait le point sur les débats entre fin du monde et fin du mois qui semblent enfoncer progressivement la gauche dans une impasse ; la chercheuse Nelly Quemener part à la recherche d'un " humour de gauche ", qui peine à trouver sa place, entre accusations de bien-pensance et désespoir politique ; Camille Back fait le portrait de Gloria Anzaldúa, penseuse chicana qui a contribué à l'émergence de la théorie queer et dont les travaux majeurs ont pourtant été passés sous silence durant plusieurs décennies, notamment au sein de l'université. Enfin, la sociologue Juliette Roguet propose un récit entre notes de terrain et carnet de voyage qui suit le parcours des bricheros, ces séducteurs professionnels qui font découvrir aux touristes occidentales à la fois l'" authenticité du Pérou " et l'" amour andin ".

SOMMAIRE

Dossier : La puissance des savoirs trans'

Savoirs trans : une lutte pour la légitimité. Des expériences associatives aux productions académiques, par Karine Espineira

La longue histoire des transidentités. Constituer des archives trans, historiciser le genre, par Clovis Maillet

Notre santé nous-mêmes. Comment l'auto-organisation en santé trans peut faire évoluer les pratiques en santé publique, Pour Acceptess-T, par Simon Jutant, Stuart Pluen et Louve Zimmermann

Des savoirs confisqués. La connaissance trans' à l'épreuve de la précarité, par Emmanuel Beaubatie

Des jeux dont vous êtes le cobaye. Business sécuritaire et spectacle olympique, par Mathieu Rigouste

Portfolio

Pays-Bas, un empire logistique au cœur de l'Europe. Enquête sur la flexibilisation des travailleurs migrants, par José-Angel Calderon, Pablo López-Calle et Antonio Ramírez-Melgarejo

Récit

Les chasseurs traqués par leurs proies ? Enquêter parmi les séducteurs professionnels de touristes au Pérou, par Juliette Roguet

Le " vivant " noie-t-il le poisson politique ? Allier le rouge et le vert au-delà de l'anthropocentrisme, par Joseph Confavreux

Position

Que reste-t-il de nos humours ? À la recherche d'un rire de gauche, par Nelly Quemener

Portrait

Gloria Anzaldùa, une lutte de frontières. Une penseuse oubliée aux origines de la théorie queer, par Camille Back.