Appel à contribution pour la collection d'ouvrages multidisciplinaires "Théories" des éditions Marie Delarbre



Parfum & politique : une poétique de l'odeur



Axes de recherches :



• Les usages anciens et modernes du parfum ;

• représentation olfactive et psychologie des personnages de littérature ;

• le parfum dans l'espace public ;

• pour une philosophie de l'odorat ;

• parfum et esthétique musicale ;

• le parfum dans l'art contemporain ;

• les jardins du parfumeur ;

• l'odeur, une image comme une autre ?

Les propositions d’articles n’excéderont pas les 10 000 caractères et devront être envoyées avant le 31 juillet 2023, en indiquant séparément les sources et la bibliographie de référence. La rédaction contactera uniquement les auteurs sélectionnés au plus tard le 1er septembre 2023.



Les propositions doivent être envoyées à : delarbre.marie@gmail.com