Michèle Riot-Sarcey, L'émancipation entravée. L'idéal au risque des idéologies du XXe siècle

L’idéologie libérale règne désormais sans partage. Elle triomphe au nom d’une liberté dont les apôtres du système ont inversé le sens, depuis que sont tombées, avec la chute du mur de Berlin, les illusions des doctrines « libératrices ». Pourtant, partout dans le monde, l’espoir d’une émancipation enfouie sous les discours idéologiques se réveille aujourd’hui. Comment interpréter ce paradoxe ? De quels possibles cet espoir est-il porteur ? Répondre à ces questions implique de revenir sur l’histoire longue afin de comprendre comment le sens actif du mot « liberté » s’est trouvé effacé par les idéologues.

C’est ce qu’entreprend Michèle Riot-Sarcey dans ce livre. Poursuivant l’enquête du Procès de la liberté (2016), où elle avait montré le bâillonnement du principe espérance au XIXe siècle, elle démonte l’ensemble des dispositifs d’entrave au pouvoir d’agir des individus au XXe siècle. De l’affaire Dreyfus à Mai 68, du mouvement ouvrier américain à la constitution des Internationales et la confiscation des expériences ouvrières par les avant-gardes, de l’insurrection espagnole en 1936 à la mise en ordre de la pensée structurale, de la catastrophe d’Hiroshima aux luttes anticoloniales, l’historienne analyse les processus par lesquels le sujet libre, à chaque moment décisif, s’est trouvé effacé au profit de visions totalisantes.

Mais l’idée authentique régulièrement se ranime et fait retour dans les lieux les plus inattendus. En analysant le fonctionnement d’une élaboration théorique figée, ce livre donnera des arguments aux lecteurs décidés à faire usage d’une liberté critique menacée. Il contribuera ainsi à rendre le réel de l’utopie plus vivant que jamais.

Feuilleter l'ouvrage…