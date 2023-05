Flaubert entre Seine et Nil

Dans un inattendu Dictionnaire amoureux de Flaubert, Régis Jauffret vient mettre un peu d'ordre dans cinq années passées en compagnies de celui qu'on nomme trop facilement "l'ermite de Croisset", et qui fut peut-être aussi un "être tonitruant, hâbleur et par certains aspects assez grotesque", et donc "le commensal des pantins que nous sommes"; Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvragfe…. Signalons au passage que les Dictionnaires amoureux publiés par les éditions Plon sont rendus très vite accessibles en ligne via Cairn.

Philippe Berthier fait paraître de son côté Le crocodile de Flaubert. Essai sur l'imagination pendulaire (Champion), qui révèle un Flaubert écartelé entre des sites concrets et imaginaires qui n’ont cessé de se contredire pour mieux s’exalter mutuellement, dans un jeu perpétuel de miroirs inversés, organisé par une imagination essentiellement pendulaire : en Normandie, il ne rêve qu’immémorial Orient, mais dans l’Orient affleure partout la Normandie moderne…

Sous le titre, L’avenir est gros ! Temps, espace et destinée dans L’Éducation sentimentale (La Baconnière), Nicolas Bourguinat invite à reconsidérer le rapport des personnages de L’Éducation, Frédéric et Deslauriers en particulier, à la course du temps, entre passé et futur, et renouvelle ainsi le débat sur la nature du romanesque dans le roman flaubertien. Signalons au passage que le récent essai de Véronique Samson, Après la fin. Flaubert et le temps du roman (P.U. Vincennes) est désormais accessible en ligne via Cairn.

Et saluons par anticipation la prochaine publication des Récits de jeunesse (Folio Classiques), par les soins de Claudine Gothot-Mersch et Yvan Leclerc qui nous donnent à redécouvrir, outre Les Mémoires d'un fou, deux manuscrits dont on avait perdu la trace depuis 1931 : Novembre et Pyrénées et Corse, retranscrits dans la spontanéité de l'écriture, avec ses hésitations, ses repentirs, ses fulgurances.