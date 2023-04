Nicolas Bourguinat, L’avenir est gros ! Temps, espace et destinée dans L’Éducation sentimentale

À partir des espaces et des lieux (les pays étrangers et leurs stéréotypes nationaux, mais aussi Paris, Nogent, et la présence affleurante de la Province sous la déclinaison de diverses régions françaises), ce livre propose de réfléchir à l’inscription des personnages de L’Éducation sentimentale dans une trajectoire biographique, qui leur affecte des origines, un ancrage, et aussi un avenir virtuel.

Par ce biais, il pose avec un œil neuf la question de la présence de l’Histoire dans le roman, identifiant notamment la présence cryptée et entêtante de la figure de Napoléon Ier, par-dessous la chronologie de l’intrigue romanesque entre 1840 et la chute de la République quarante-huitarde.

Il invite aussi à reconsidérer le rapport des personnages de L’Éducation, Frédéric et Deslauriers en particulier, à la course du temps, entre passé et futur, et renouvelle ainsi le débat sur la nature du romanesque dans le roman flaubertien.

Historien de l’Europe et spécialiste du récit de voyage féminin au XIXe siècle, Nicolas Bourguinat est professeur à l’Université de Strasbourg. Il a publié plusieurs articles et travaux sur l’histoire et la fiction dans l’œuvre de Lamartine, de George Sand, de Zola ou des frères Goncourt.