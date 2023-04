Par-delà les frontières. 2e Colloque international du Festival de BD de Montréal

Par-delà les frontières



2e Colloque international du FBDM

Le Festival BD de Montréal (FBDM) et le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) de l’Université McGill sont heureux de vous convier à la 2e édition de son colloque international en BD, intitulé Par-delà les frontières, qui se tiendra les 19, 20 et 21 octobre 2023, à Montréal. Cet événement a pour objectif de rassembler les chercheur·euse·s intéressé·e·s par le 9e art et les artisan·e·s de la bande dessinée autour de présentations de recherche, d’expériences de terrain et de discussions. La direction scientifique du colloque est assurée par Anna Giaufret, professeure adjointe au Département de langues et cultures modernes de l’Université de Gênes; elle est appuyée par un comité scientifique pluridisciplinaire de chercheur·euse·s et de praticien·ne·s du 9e art.

Appel à communications

Nous invitons les personnes intéressées à participer à la 2e édition de ce colloque international à soumettre une proposition de communication – en français ou en anglais – par courriel, à l’adresse suivante : colloquebd@fbdm-mcaf.ca.

Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 28 mai 2023. Les résumés ne doivent pas dépasser 500 mots (sans compter les références bibliographiques) et doivent être accompagnés d’une notice biographique (150 mots maximum) précisant le nom et l’affiliation du contributeur ou de la contributrice. Il importe également d’indiquer le mode préféré pour la participation au colloque : en personne ou virtuel.

Dates importantes

28 mai 2023 Date limite pour l’envoi des propositions

19 juin 2023 Avis aux auteur·rice·s

26 juin 2023 Confirmation de participation par les auteur·rice·s

19-21 octobre 2023 Par-delà les frontières : 2e colloque international du FBDM.

—

Pour toute information concernant la soumission de proposition de communication et le colloque, joindre le comité organisateur à l’adresse suivante :

colloquebd@fbdmmcaf.ca