Eugénie Bastié, Sauver la différence des sexes

« La différence des sexes existe. On peut la nier, elle ressurgira, sous une forme brutale, abâtardie, caricaturale. »

Eugénie Bastié



La différence biologique des sexes est une donnée irréfutable de l’expérience humaine. Elle est pourtant aujourd’hui au cœur d’un vif débat. Pour certains en effet, prioritairement à toutes les distinctions physiologiques et à ce qu’elles engagent au plan des pratiques et des sensibilités, il y a la norme subie, la construction sociale et politique d’une identité. Et, de la même façon que nous aurions été faits femmes et hommes sous contrainte, il serait aujourd’hui loisible à chacun de se défaire de cette assignation par le seul levier de la volonté.

Le corps deviendrait dès lors l’horizon d’un projet personnel, rabattant le réel biologique au rang des biens accessoires, sans incidence existentielle sur l’identité de l’individu et le devenir de la communauté humaine.

Cette arrogante illusion des temps présents, qui porte le nom de déconstruction, est une menace dont il faut se prémunir. Vecteur de mal-être et de désunion, elle est un poison lent qui mine les relations entre les hommes et les femmes, en ignorant tout autant les leçons subtiles de la tradition que les acquis de la révolution des mœurs en Occident.

