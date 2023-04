Appel à contributions pour un ouvrage collectif Parcours dans le Maghreb littéraire du XXIe siècle

Ce volume collectif se propose d’offrir des panoramas critiques sur la littérature maghrébine du XXIe siècle en s’axant en priorité sur les voix émergeantes des écrivain/es contemporain/es qui s’intéressent tou/tes à créer un nouveau champ littéraire et de nouvelles expérimentations artistiques.



Ce volume est dédié à l’exploration des nouvelles voix dans le Maghreb littéraire contemporain, plus spécifiquement les auteur(e)s (poètes, romancier(e)s, auteur(e)s de bandes dessinées, etc.) qui se sont démarqué(e)s sur la scène littéraire dans les dernières décennies comme des voix exemplaires. Bien qu’essayant d’offrir une vision globale du Maghreb contemporain, les contributions dans ce volume se pencheront aussi sur les particularités régionales : au Maroc, en Algérie et en Tunisie.



Le but de ce volume est d’avoir une meilleure compréhension des thèmes et tendances littéraires contemporaines et de comprendre les défis qu’ils/elles traversent afin de rejoindre un public francophone plus large. Il s’agit de discuter d’une possible génération d’écrivain(e)s représentatifs d’une ère littéraire et de les regarder de plusieurs angles d’analyse : ne s’arrêtant pas aux études postcoloniales et néocoloniales mais en s’ouvrant aux études culturelles, artistiques et philosophiques.



Table des matières prévisionnelle



Introduction



I. Maghrébinité au XXIe siècle et nouvelles voix (es) littéraires



II. Imaginaires maghrébins contemporains



III. Formes, expérimentations esthétiques et heuristique littéraire



Conclusion



Mots clés :



Maghreb, XXIe siècle, littérature, littérarité, maghrébinité, voix émergeantes, littérature de la post-urgence, poétique du roman, transgression, heuristique littéraire, expérimentation esthétique, décentrement, imaginaire maghrébin contemporain, relation à l’histoire.



C’est un ouvrage dans lequel nous essayons de créer une nouvelle direction dans les études maghrébines, parler des manifestations littéraires au Maghreb et dans les trois pays plus spécifiquement (Maroc, Tunisie, Algérie) sans faire exclusivement des analyses textuelles d’un seul auteur/e ou des études limitées à deux ou trois oeuvres.



Si le projet vous intéresse, prière d’envoyer une proposition d’article (300 mots max. dans un document contenant votre nom, titre, courriel électronique, mots clés (5-6 mots)) aux adresses suivantes : ramona.mielusel@louisiana.edu; Lyndanawel@hotmail.fr



Le délai d'envoi des propositions : 30 avril 2023, midi, heure de Paris.

Le délai d’envoi des articles sera le 30 septembre 2023 (avec possibilité de négotiation de date si besoin).