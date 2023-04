"Jean-Marie Apostolidès (1943-2023), penseur kaléidoscopique", par Ninon Chavoz et Anthony Mangeon (en-attendant-nadeau.fr)

Jean-Marie Apostolidès (1943-2023), penseur kaléidoscopique

par Ninon Chavoz et Anthony Mangeon (en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 12 avril 2023)

Le lundi 22 novembre 2021, l’essayiste Jean-Marie Apostolidès, professeur émérite de littérature française à l’université de Stanford, prononçait à Strasbourg une conférence intitulée « Théâtre kaléidoscope ». Un an et demi plus tard, le 23 mars 2023, il nous quittait, alors qu’il achevait l’essai dont son intervention avait livré la synthèse et qu’il considérait comme son œuvre la plus aboutie. S’il est aujourd’hui impossible de trancher cette question, il n’en demeure pas moins que le kaléidoscope constitue une image singulièrement adaptée pour penser l’œuvre littéraire et critique de ce penseur polymathe, à la fois homme de théâtre, lecteur aussi éclectique que raffiné, et observateur averti des sociétés française et nord-américaine qu’il avait successivement fréquentées. C’est donc à travers le prisme changeant du kaléidoscope que nous lui rendons ici hommage.

