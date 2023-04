Marianne Alphant, Pascal. Tombeau pour un ordre

La première édition de ce livre est parue en 1998 aux éditions Hachette Littératures. Épuisé depuis de nombreuses années, cet essai est réédité à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Pascal, à Clermont, en 1623. De nombreuses célébrations sont prévues.

« Lire les Pensées de Pascal, c’est faire l’expérience d’un désordre dont nous sommes inconsolables », écrivait Marianne Alphant. En s’intéressant aux variantes de ce texte prodigieux, à son désordre et sa lecture fragmentaire, Marianne Alphant fait apparaître sa modernité. En même temps que nous éprouvons physiquement la mélancolie de l’œuvre pascalienne, c’est la vie même de Pascal, énigmatique elle aussi, qui se découvre par bribes au fil de la lecture : anecdotes, objets, témoignages, lettres intimes. Nous entrons comme « dans la chambre d’un mort » et nous reconnaissons à la lecture de cet essai notre propre trouble devant le désordre des pensées et de l’existence.