La corruption comme faillite de système : symptômes et réponses (Revue Bibliomanie)

Appel à communication de la

Revue Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche (numéro 56, décembre 2023)



La corruption comme faillite de système : symptômes et réponses.



Des phénomènes de corruption qui traversent l'Église catholique au Moyen Âge et à l'époque moderne aux phases de décadence des royaumes, où l'intérêt privé prend plus nettement le pas sur l'intérêt public, les histoires de malversations et de dégénérescences se croisent avec les phénomènes de péculat et de criminalité.



En focalisant de manière gramscienne la réflexion sur la dégénérescence de « l’ancien qui meurt » et la génération du « nouveau qui ne peut pas naître », « Bibliomanie » entend reconstituer et analyser les récits publics, les débats polémiques, les césures institutionnelles et législatives, les changements des paradigmes moraux et des imaginaires collectifs, qui ont animé les principales « saisons de transition » des États médiévaux, modernes et contemporains.



« Bibliomanie », en accord avec approche scientifique interdisciplinaire, appelle pour son numéro 56 (décembre 2023) des contributions d'orientation littéraire, historique et sémiotique qui abordent, entre autres, les thématiques relatives aux « crises de corruption » :



• Dégradation des mœurs : analyse et perceptions ;

• Rupture des usages moraux et des habitudes communicatives, associée à l'expérimentation de nouveaux codes relationnels et schémas de valeurs ;

• Déstabilisation de l'équilibre des pouvoirs étatiques ;

• Émergence de nouvelles personnalités publiques et forces politiques ;

• Redéfinition et usages idéologiques de la mémoire ;

• Impact sur les structures de production et les structures socio-économiques ;

• Modèles de puissance d’agir : la corruption entre phénomène naturel et comportement stratégique ;

• La corruption, entre naturalité et culturalité.

Les propositions d’articles n’excéderont pas les 8 000 caractères et devront être envoyées avant le 20 mai 2023, en indiquant séparément les sources et la bibliographie de référence. La rédaction contactera uniquement les auteurs sélectionnés au plus tard le 26 mai 2023.

Les propositions doivent être envoyées à : info@bibliomanie.it