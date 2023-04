Nu(e), n° 80 : "Pierre Chappuis" (dir. Lydie Cavelier)

Le numéro 80 de la Revue Nu(e), dirigée par Béatrice Bonhomme, est dédié au poète Pierre Chappuis (1930 - 2020).

Coordination du numéro : Lydie Cavelier (Université de Picardie).

Contributeurs :

Lydie Cavelier, Martine Clerc, Michel Collot, Claude Dourguin, Sylviane Dupuis, Marie Frisson, Ariane Lüthi, Gérard Macé, Florence Mauro, Antonio Rodriguez, Pierre-Alain Tâche, John Taylor, Pierre Voélin, Frédéric Wandelère, Vajiheh Zarei.

Sommaire

Lydie Cavelier,

Présentation



Entretien

John Taylor, Lydie Cavelier,

Entretien autour d’un cahier double. A notebook of Clouds by Pierre Chappuis / A Notebook of Ridges by John Taylor (2019)



Inédit en français

Pierre Chappuis,

Cahier préliminaire du Cahier de nuage, 1979-1984



À Pierre Chappuis : mélanges offerts

Témoignages



Pierre-Alain Tâche,

Éléments d’un partage



Claude Dourguin,

D’un jardin l’autre, « La sympathie des âmes »



Textes offerts



Pierre Voélin,

… pierres dans le jardin de Pierre Chappuis



Gérard Macé,

Caprices du ciel



Florence Mauro,

« De l’un à l’autre », ces échos



Cahier iconographique



Martine Clerc,

« Dans le miroir de l’œuvre »



Le poète, lecteur et critique



Michel Collot,

Pierre Chappuis lecteur d’André du Bouchet



Ariane Lüthi,

Chappuis lisant Joubert : « un mot comme demeuré en suspens »



Marie Frisson,

Narcisse inversé : sur la relation critique de Pierre Chappuis



La médiation des arts dans l’écriture de Pierre Chappuis



Frédéric Wandelère,

À la manière de



Vajiheh Zarei,

Le non-dit figuratif : Pierre Chappuis face à l’art



L’écriture lyrique chappuisienne



Antonio Rodriguez,

Pierre Chappuis : d’un lyrisme critique en Suisse romande



Lydie Cavelier,

Pierre Chappuis et John Taylor, d’un Cahier à l’autre



Autour de deux œuvres posthumes



Sylviane Dupuis,

En bref, paysage : une ponctuation finale



Lydie Cavelier,

De Ma femme ô mon tombeau (1969) à La Nuit moins profonde (2021)



Repères bibliographiques