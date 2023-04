Bibliophilia : le livre, la matière et le vivant (revues Interfaces, volume 52, 2024)

Appel à contributions : revues Interfaces (volume 52, 2024)

Bibliophilia : le livre, la matière et le vivant

En décembre 2024, la revue en ligne bilingue Interfaces fera paraître un numéro sur la relation entre le livre, ses matériaux et le monde vivant. Ce volume accueillera des articles en français ou en anglais portant sur le livre comme « écomédia » (Bruhn) dans une perspective intermédiale et écocritique. Il prendra également acte du tournant environnemental et écocritique en histoire de l’art (Anderson et al. ; Patrizio) et des apports de l’archéologie des média (Huhtamo et Parikka). Les corpus abordés pourront être de nature variée, incluant des ouvrages spécifiques ou des séries, des archives d’éditeurs ou de fournisseurs, des catalogues de bibliothèque ou encore des écrits d’artistes. Nous invitons donc les historiens du livre, des cultures de l‘imprimé et de la culture matérielle, les spécialistes d’écocritique et d’histoire environnementale, des études végétales et études animales (plant studies, animal studies), ainsi que les spécialistes de texte/image et de littérature à soumettre une proposition selon les axes

thématiques suivants :



- Ambivalence du livre comme archive du vivant

Chez le/la bibliophile, les propriétés matérielles du livre et de ses illustrations procurent un plaisir sensuel, non seulement en s’adressant à la vue, mais aussi en stimulant l’interaction de tous les sens (Rubery et Price). Le livre offre donc par procuration un mode de jouissance du monde non humain, notamment lorsque les formes et les couleurs du vivant animent son texte et ses images. Toutefois, si la biophilie peut s’exprimer dans la bibliophilie, le livre comme archive du monde vivant a une contrepartie. Réceptacle d’espèces vivantes (Garascia) dont certaines peuvent avoir disparu, l’objet livre est issu de ressources animales, végétales et minérales. La page imprimée est elle-même un espace de cultivation né de pratiques que l’on pourrait comparer à l’art des jardins, mais aussi produit par des systèmes d’exploitation des

ressources naturelles. Les articles interrogeront donc cette ambivalence constitutive.



- Affordance, textualité et matérialité

Les articles pourront porter sur les matériaux (tels que les fibres végétales, la peau animale ou encore le métal) utilisés dans la fabrication du livre papier ou numérique ainsi que dans leurs illustrations. Il sera alors question d’étudier la manière dont l’affordance de ces matériaux informe la création et le sens du livre dans les cultures de l’imprimé et du numérique (Anderson et al. ; Piquette et Whitehouse ; Stoicheff), et de mettre en lumière le jeu entre matérialité et textualité dans leur élaboration et leur réception. On pourra par conséquent s’intéresser à ce qui motive le choix de certains types de matériaux, à la manière dont ces choix influencent l’expérience de la lecture ou laissent une trace dans l’iconographie et les figures textuelles. Des lectures moins anthropocentrées pourront aussi proposer des analyses écocritiques matérialistes (Iovino et Opperman), et envisager le livre comme agencement (Bennett ; Deleuze et Guattari) et comme interface entre les mondes humain et non humain (Calhoun ; Elvey ; Garascia).



- Réseaux et écosystèmes

Les articles pourront proposer une révision écocritique du circuit de la communication initialement défini par Robert Darnton. Le livre comme artéfact et outil de savoir, de

préservation ou d’exploitation est associé à divers agents tels que collectionneurs, fournisseurs, marchands et traducteurs (Belle et Hosington), mais aussi animaux, plantes et minéraux. Les livres circulent au sein de réseaux de transmission et de distribution que l’on peut voir comme autant d’« itinéraires entremêlés » (Smith). Du fait qu’ils forment une interface entre les mondes humain et non humain, ils sont intégrés au maillage des écosystèmes (Garascia). Prenant acte des perspectives ouvertes par l’histoire mondiale et transnationale (Boehmeret al. ; Fraser et Hammond ; Joyeux-Prunel ; Kaufmann et al.), il pourra être question de retracer les itinéraires du livre et de dégager les spécificités de réseaux interconnectés, les filières d’approvisionnement, la dissémination biologique et écosystémique d’espaces de plantes ou d’animaux, mais aussi les intertextes et les stratégies éditoriales. Le livre sera donc envisagé comme un artéfact autonome mais aussi comme un objet « inachevé » (Gillespie et Lynch).



Dates limites : veuillez envoyer un résumé (500 mots, en français ou en anglais) accompagné d’une note biobibliographique à sophie.aymes@u-bourgogne.fr avant le 1er septembre 2023.

Si la proposition est retenue, l’article devra être soumis avant le 29 février 2024. Tous les articles soumis à publication devront suivre les consignes et la feuille de style de la revue : https://journals.openedition.org/interfaces/530 et seront évalués en double aveugle.

La version finale des articles retenus devra être envoyée avant le 1er septembre 2024.



Ouvrages cités :

Anderson, Christy, Anne Dunlop et Pamela H. Smith (dir.). The Matter of Art: Materials, Practices, Cultural Logics, 1250-1750. Manchester : Manchester University Press, 2015.

Belle, Marie-Alice et Brenda M. Hosington. “Translation, history and print: A model for the study of printed translations in early modern Britain”. Translation Studies 10:1 (septembre 2016): 1-20.

Bennett, Jane. Vibrant Matter: A political Ecology of Things. Durham ; Londres : Duke University Press, 2010.

Boehmer, Elleke, Rouven Kunstmann, Priyasha Mukhopadhyay et Asha Rogers (dir.). The Global Histories of Books: Methods and Practices. Cham : Palgrave Macmillan, 2017.

Bruhn, Jørgen. “Towards an Intermedial Ecocriticism”. Beyond Media Borders, Vol. 2. Dir. Lars Elleström. Cham : Palgrave Macmillan, 2021. 117-148.

Calhoun, Joshua. The Nature of the Page: Poetry, Papermaking, and the Ecology of Texts in Renaissance England. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2020.

Darnton, Robert. “‘What is the History of Books?’ Revisited”. Modern Intellectual History 4:3 (2007): 495-508.

Deleuze, Gilles et Félix Guattari. Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2. Paris : Les Éditions de Minuit, 1980.

Elvey, Anne. “The Matter of Text: A Material Intertextuality and Ecocritical Engagement with the Bible”. Ecocritical Theory: New European Approaches. Dir. Axel Goodbody et Kate Rigby. Charlottesville : University of Virginia Press, 2011. 181-193.

Fraser, Robert et Mary Hammond (dir.). Books without Borders, Volume 1: The Cross-National Dimension in Print Culture. New York : Palgrave Macmillan, 2008.

Garascia, Ann. “Littoral books: archiving oceanic memory through pressed and printed plants”. European Journal of English Studies 26:1 (janvier 2022): 14-41.

Gillespie, Alexandra et Deidre Lynch (dir.). The Unfinished Book. Oxford : Oxford University Press, 2020.

Huhtamo, Erkki et Jussi Parikka (dir.). Media Archæology: Approaches, Applications, and Implications. Berkeley : University of California Press, 2011.

Iovino, Serenella et Serpil Oppermann. “Material Ecocriticism: Materiality, Agency, and Models of Narrativity”. Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and Environment 3:1 (mars 2012). URL: https://ecozona.eu/article/view/452

Joyeux-Prunel, Béatrice. “ARTL@S: A Spatial and Trans-national Art History. Origins and Positions of a Research Program”. Artl@s Bulletin 1:1 (2012). URL: https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol1/iss1/1/

Kaufmann, Thomas DaCosta, Catherine Dossin et Béatrice Joyeux-Prunel. “Introduction: Reintroducing Circulations: Historiography and the Project of Global Art History”. Circulations in the Global History of Art. Dir. Thomas DaCosta Kaufmann, Catherine Dossin et Béatrice Joyeux-Prunel. Farnham : Ashgate, 2014. 1-22.

Oppermann, Serpil. “How the Material World Communicates: Insights from Material Ecocriticism”. Routledge Handbook of Ecocriticism and Environmental Communication. Dir. Scott Slovic, Swarnalatha Rangarajan et Vidya Sarveswaran. Abingdon ; New York: Routledge, 2019. 108-117.

Parikka, Jussi. A Geology of Media. Minneapolis; Londres : University of Minnesota Press, 2015.

Patrizio, Andrew. The Ecological Eye: Assembling an Ecocritical Art History. Manchester : Manchester University Press, 2018.

Piquette, Kathryn E. et Ruth D. Whitehouse (dir.). Writing as Material Practice: Substance, Surface and Medium. Londres : Ubiquity Press, 2013.

Rubery, Matthew et Leah Price (dir.). Further Reading. Oxford : Oxford University Press, 2020.

Smith, Pamela H. “Nodes of Convergence, Material Complexes, and Entangled Itineraries”. Entangled Itineraries: Materials, Practices, and Knowledges across Eurasia. Dir. Pamela H. Smith. Pittsburgh (Pa.) : University of Pittsburgh Press, 2019. 5-24.

Stoicheff, Peter. “Materials and Meaning”. The Cambridge Companion to the History of the Book. Dir. Leslie Howsam. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015. 73-89.