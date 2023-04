Julien Legalle, Des écrivains et du sport : 14 portraits d'auteurs et d'autrices par leur passion sportive

Pour la première fois, un livre rassemble quatorze portraits d’auteurs et d’autrices internationaux sur le thème de leur passion du sport. Pour constater que ce phénomène n’est pas nouveau, on remonte le temps pour découvrir Albert Camus, Pier Paolo Pasolini, Luis Sepúlveda et Vladimir Nabokov en footballeurs , David Foster Wallace en tennisman, Samuel Beckett et Arthur Conan Doyle en joueurs de cricket, Ernest Hemingway et Arthur Cravan en boxeurs, Colette en gymnaste, Harry Crews en karatéka et professeur de bodybuilding, Agatha Christie en surfeuse, Jack Kerouac en footballeur américain, et pour conclure ce périple, Antoine Blondin en coureur de fond et passionné de cyclisme.



Cet ouvrage brise le stéréotype qui consiste à séparer l’intellectuel et le sportif, et met fin à l’idée que le sport et la littérature seraient des domaines inconciliables.



Dans Des écrivains et du sport, le mur est tombé et la tête et les jambes ne font qu’un.

TABLE DES MATIÈRES



Préface................................................................................................................................. 9

Le peloton de tête

Par Benoît Heimermann

Introduction................................................................................................................ 13

CHAPITRE 1

Arthur Cravan

Mi-poète mi-boxeur .................................................................................................. 17

Bibliographie.............................................................................................................. 31

CHAPITRE 2

Samuel Beckett

Fin de partie ! ............................................................................................................. 37

Bibliographie.............................................................................................................. 46

CHAPITRE 3

Luis Sepúlveda

Un amour de football................................................................................................ 51

Bibliographie.............................................................................................................. 62

CHAPITRE 4

Colette

Gym tonic ................................................................................................................... 67

Bibliographie.............................................................................................................. 80

CHAPITRE 5

Pier Paolo Pasolini

Ailier de gauche......................................................................................................... 85

Bibliographie............................................................................................................ 104

CHAPITRE 6

Harry Crews

Karaté freaks ............................................................................................................ 109

Bibliographie............................................................................................................ 132

CHAPITRE 7

Jack Kerouac

Le vagabond du football américain...................................................................... 137

Bibliographie............................................................................................................ 162

CHAPITRE 8

Arthur Conan Doyle

Sherlock Cricket Club ............................................................................................. 167

Bibliographie............................................................................................................ 195

CHAPITRE 9

Agatha Christie

Surfin’ U.S.A............................................................................................................. 201

Bibliographie............................................................................................................ 224

CHAPITRE 10

David Foster Wallace

Un tennisman dans le vent .................................................................................... 229

Bibliographie............................................................................................................ 255

CHAPITRE 11

Ernest Hemingway

Père de gants ............................................................................................................ 261

Bibliographie............................................................................................................ 290

CHAPITRE 12

Vladimir Nabokov

Poète des cages ........................................................................................................ 295

Bibliographie............................................................................................................ 320

CHAPITRE 13

Albert Camus

Le football, à la vie, à la mort................................................................................. 325

Bibliographie............................................................................................................ 354

CHAPITRE 14

Antoine Blondin

Un dernier Tour pour la route............................................................................... 359

Bibliographie.................................................................................................................. 387

Conclusion ..................................................................................................................... 391

Remerciements .............................................................................................................. 393

Crédits photographiques ............................................................................................. 395