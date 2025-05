Emmanuel Alloa, La Résistance du sensible. Merleau-Ponty critique de la transparence (réed.)

On ne saurait reprocher à une pensée dont le développement a été brutalement interrompu de ne pas être conclusive. Mais si cet inachèvement a inspiré de nombreux lecteurs pour imaginer des possibles prolongements, l’œuvre elle-même a souvent fait l’objet d’un oubli paradoxal. En suivant le fil rouge d’un concept opératoire traversant toute l’œuvre, on découvre la singulière cohérence philosophique qui l’anime. Observer Merleau-Ponty à l’œuvre, c’est redécouvrir tout le sens d’une pensée (du) sensible.

Pour cette réédition, l’ouvrage a été considérablement remanié et amplifié, pour tenir compte des cours et manuscrits inédits. Ceux-ci imposent un nouveau découpage de l’œuvre, avec quatre grandes phases séparées par des tournants successifs : tournant langagier, tournant dialectique, tournant ontologique. Au passage, des pans nouveaux de la pensée merleau-pontienne se déplient, avec des ouvertures inédites pour penser Autrui, la politique, l’art, l’histoire et l’interanimalité.

Emmanuel Alloa est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université de Fribourg.