Nicolas Comtois, "Apprendre à lire". L'Art de l'interprétation chez Pierre Hadot.

Pierre Hadot, spécialiste de patristique latine et de philosophie hellénistique et romaine, a été chercheur au Centre national de la recherche scientifique (1949-1964), directeur d’études à l’École pratique des hautes études (1964-1986) et professeur au Collège de France (1982-1991). Il a renouvelé notre compréhension de la philosophie de l’Antiquité – et, à partir de là, de la philosophie en général – en montrant l’importance qu’y avaient le mode de vie et la pratique d’exercices spirituels. Il a indiqué, lorsqu’il est revenu sur son propre parcours, que c’étaient les difficultés posées par l’incohérence apparente des philosophes de l’Antiquité qui l’avaient poussé à cette redéfinition de la philosophie. Il a ainsi lié l’idée de « philosophie comme manière de vivre », pour laquelle il est aujourd’hui mondialement reconnu, à la question de l’interprétation des textes. Le présent ouvrage a pour but de relire l’oeuvre de Pierre Hadot à l’aune de cette question afin de retracer son itinéraire herméneutique. On peut ainsi espérer mieux mettre en lumière le dialogue qu’il a entretenu, dans sa pratique même du métier d’historien, avec la philosophie d’aujourd’hui.

Nicolas Comtois, titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université de Montréal, est chercheur postdoctoral à l’École pratique des hautes études, où il prépare une traduction et un commentaire du traité 5 (V, 9) de Plotin.