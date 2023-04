Denis Diderot, Lettres de la campagne

Préface de Franck Salaun

Autour de 1760, sollicité de toutes parts, surveillé par la police qui s’inquiète des réactions suscitées par certains articles de l’Encyclopédie, Diderot prend l’habitude de se mettre au vert à quelques kilomètres de Paris. Il y goûte les plaisirs de la campagne tout en poursuivant son labeur. Ces lettres écrites à la campagne sur une période de plus de vingt ans nous font pénétrer dans l’esprit et les sentiments d’un être d’une intelligence et d’une générosité intellectuelle rares.