La Servitude volontaire d'Etienne de La Boétie jouée à Paris 8: un spectacle de François Clavier, mise en scène Stéphane Verrue

Venez voir et (ré)entendre la Servitude volontaire! La Boétie explore les mécanismes de la tyrannie et questionne notre rapport ambigu au pouvoir, à la soumission… et à la liberté. L’un des grands textes de philosophie politique, composé vers 1550, et furieusement d’actualité: François Clavier vient le jouer à Paris 8 le 21 avril.

Durée du spectacle: 1h10

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échanges avec l'acteur et le metteur en scène.

Entrée libre et gratuite.