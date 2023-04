Lumières et Révolution. Recherches nouvelles sur la correspondance de Condorcet (Pierrefite et Paris).

Lumières et Révolution. Recherches nouvelles sur la correspondance de Condorcet

Colloque



28 juin 2023 : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales



59, rue Guynemer - Auditorium





29 juin 2023 : Paris, Centre Panthéon



12, place du Panthéon - salle 216







Comité d’organisation : Linda Gil (Université Montpellier III), Virginie Martin (Université Paris I), Nicolas Rieucau (Université Paris VIII)









Mercredi 28 juin



9 h 30-10 h : accueil des participants



10 h-12 h



Présidence : Laurence Vanoflen (Université Paris Nanterre)



- Ghislain Brunel (Archives nationales) : allocution d’ouverture



- Linda Gil (Université Montpellier III), Virginie Martin (Université Paris I), Nicolas Rieucau (Université Paris VIII) : présentation du colloque



- Éric Francalanza (Université de Bretagne occidentale) : « Problèmes et cohérence dans l’assemblage des pièces d’un puzzle incomplet : de quelques lettres de Condorcet avec les Suard »



- Linda Gil (Université Montpellier III) : « Condorcet critique de théâtre dans la presse littéraire d'Ancien Régime à la lumière de sa correspondance »







14 h-15 h 15



Présidence : Gabriel Darriulat (Sorbonne Université)



- Franck Salaün (Université Montpellier III) : « Naissance de la déontologie : à propos de la correspondance Condorcet-Malesherbes »



- Éric Viguier (EHESS) : « Une contribution au combat des Lumières à la fin du XVIIIe siècle. Quelques lettres de Condorcet à l’avocat Target »







15 h 30-17 h 15



Présidence : Christian Gilain (Sorbonne Université)



- Éric Szulman (Université Paris I) : « Condorcet, l’Académie des sciences et l’aménagement du port du Havre : les enjeux d’une expertise »



- Éric Soullard (Université Grenoble II) : « L’organisation du concours de la machine de Marly à travers la correspondance de Condorcet »



- Marie Thébaud-Sorger (CNRS) « Échanger avec les amateurs, administrer l’invention : Condorcet et l’enthousiasme des ballons »







Jeudi 29 juin



9 h -9 h 30 : accueil des participants



Présidence : Emma Rothschild (University of Cambridge)



9 H 30 - 10 H 15



- Keith Michaël Baker (Stanford University) : conférence « Marat and Condorcet: Two Paths from Enlightenment to Revolution »



10 h 45-12 h



- Gabriele Magrin (Università degli studi di Sassari) : « Le dialogue entre Condorcet et Sieyès sur les règles et les enjeux de la politique révolutionnaire »



- Pauline Lemaigre-Gaffier (Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines/Université Paris-Saclay) : « Une correspondance institutionnelle ? Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences face aux ministres de la Maison du Roi »







14 h-15 h 15



Présidence : Anne Conchon (Université Paris I)



- Yuri Biondi (CNRS, Université Paris Dauphine PSL) : « Aux origines de la mathématique sociale et financière : les échanges entre Condorcet et Duvillard »



- Louis Pons (Université Paris I) : « Condorcet et les commissaires de la Trésorerie nationale confrontés à l’organisation de la dépense publique »







15 h 30-17 h 15



Présidence : Emmanuelle de Champs (Université de Cergy-Pontoise)



- Daniel Fischer (Université de Strasbourg) : « De l’éloignement géographique à l’éloignement politique. Les liens confraternels de Condorcet et Dietrich à l’épreuve des dynamiques révolutionnaires »



- Virginie Martin (Université Paris I) et Nicolas Rieucau (Université Paris VIII) : « Dans les coulisses des tribunes. Le duo Brissot-Condorcet : deux "frères d’armes" en Révolution »



- Jean-Luc Chappey (Université Paris I) : conclusions







28 juin : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales. 59, rue Guynemer – Auditorium. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13)



29 juin : Paris, Centre Panthéon. 12, place du Panthéon - salle 216. Métro Cardinal Lemoine ou Maubert-Mutualité (ligne 10) ou RER Luxembourg (ligne B)







