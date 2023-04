Hervé le Tellier, Mon dîner avec Winston (avant-propos et notes de l'auteur)

Charles s’affaire devant le four, ouvre le champagne, dresse la table pour deux. On est au XXIe siècle, mais il a invité « Winston » à dîner. Pour Charles, que Solange a quitté, qui s’est noyé dans l’alcool et la dépression, Churchill est une figure paternelle, un héros qui, confronté aux mêmes démons, a su pourtant en triompher et vaincre les nazis. Charles connaît chacun de ses discours et chaque minute de cette année 1940 où l’Angleterre, solitaire, faisait face à Hitler. Très vite, hélas, plus rien ne va : son invité est en retard, bien sûr, et Charles, qui télétravaille pour une société d’assistance automobile, doit secourir par téléphone un client en plein désarroi.

Autour de deux antihéros, Hervé Le Tellier interroge la puissance de l’éloquence, la démocratie en temps de guerre et la notion d’homme providentiel. Dans une ambiance douce-amère, d’où jaillit le burlesque, il souligne la part d’ombre de Churchill, et révèle en Charles son double dérisoire et touchant.