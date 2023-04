Jérôme Thélot (dir.) Bonnefoy et la philosophie

Penseur, mais non pas philosophe, si Bonnefoy l’a été avec plus de fécondité qu’aucun des grands poètes de langue française, c’est parce qu’il a élaboré dans une oeuvre exactement monumentale les noyaux de problèmes par lesquels l’esprit de la poésie européenne depuis Shakespeare est parvenu à sa conscience de soi.

Le présent livre examine d’abord « L’héritage philosophique chez Bonnefoy » : à savoir les dettes que le poète a contractées avec les philosophes qu’il a cités comme appuis de son travail (Platon, Plotin, Hegel, Kierkegaard, Wahl, Chestov, Bachelard, Nygren) ainsi qu’avec ceux dans l’horizon desquels il a réfléchi (Lucrèce, Rousseau, Bergson, Jaspers). Cette première section s’achève avec l’examen de l’héritage théologique dans l’invention des poèmes.

Puis viennent les « Rencontres et confrontations » : d’abord la reprise des questions premières telles que le poète les a posées (la question du philosophique, celle de la métaphysique, celle de la présence), ensuite l’explication des relations et parfois des différends de sa pensée avec celle de grands contemporains (Blanchot, Bataille, Sartre, Levinas, Derrida, Barthes, Girard). L’ensemble trouve sa fin par l’analyse des rapports entre poème et musique.

Ce livre d’études, qui donne à lire un important inédit de Bonnefoy sur Derrida, vise à élargir le champ de la recherche philosophique par la pensée de la poésie.

Avec les contributions de Teddy Balandraud, Étienne Bimbenet, Sara Bonanni, Dominique Combe, Matthieu Contou, Natalie Depraz, Jeanne Dorn, Michèle Finck, Georges Formentelli, Ramona Fotiade, Jérôme de Gramont, Yvon Inizan, José Kany-Turpin, Sébastien Labrusse, François Lallier, Baptiste Loreaux, Jean-Philippe Milet, Patrick Née, Ahmet Soysal, Michel Terestchenko, Jérôme Thélot, Bernard Vouilloux, Patrick Werly et un inédit d’Yves Bonnefoy.