Appel à contributions pour les Varia de la revue Circé. Histoire, Savoirs, Sociétés

Circé. Histoire, Savoirs, Sociétés est une revue semestrielle (deux numéros par an : publications en automne et au printemps), qui publie des articles et notes critiques sur tous les aspects de l’histoire, des lettres, des civilisations et des sciences humaines et sociales en général. Elle fut créée en 2011 par des étudiants de master d’histoire à la suite de la fondation de l’Institut d’Études Culturelles (aujourd’hui IECI) à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle répond à une volonté de ses étudiants de s’inscrire dans le dynamisme de cette jeune université en proposant un projet, porté par ceux qu’elle forme et qui valoriserait son activité de recherche dans les sciences humaines.

Ouverte aux novices comme aux chercheurs confirmés, Circé. Histoire, Savoirs, Sociétés souhaite devenir un support privilégié de diffusion des recherches récentes en valorisant le travail de jeunes chercheurs par la publication en priorité d’articles issus de mémoires de master 2 et de projets de doctorat.



Revue généraliste, elle ne se définit par un concept théorique ou épistémologique particulier. Elle publie des articles touchant à toutes les périodes historiques, présentant un panel étendu de problématiques, de thèmes de recherche, de procédés, de méthodes et de traditions disciplinaires. Les numéros sont préparés en prenant en compte cette exigence de diversité scientifique. Chaque numéro contient au moins un article concernant une des « périodes classiques » de l’histoire et des articles dans les autres sciences sociales. Attachée au principe d’être une revue généraliste, elle tente de présenter à chaque numéro des articles transversaux. Soucieuse d’inscrire la diversité qu’elle présente au-delà des frontières nationales, la revue publie également des articles en langues étrangères, permettant ainsi de saisir et de mieux appréhender l’état de la recherche à l’étranger.



De fait, Circé propose des varia. Ce choix obéit à une volonté de dialogue en confrontant des thèmes et méthodes de recherches diverses. Dans le cadre de cette politique de publication de varia, nous publions également des dossiers thématiques, conçus et préparés pour mettre en lumière les différentes dynamiques de la recherche actuelle.



Un portrait retraçant le parcours intellectuel d’un chercheur reconnu s’ajoute à chaque numéro. Il fait l’objet d’un entretien, lequel est transcrit et présenté sous format vidéo. Pour préparer l’entretien, l’équipe éditoriale, étudie avec attention la bibliographie de l’auteur afin de dégager les thématiques qui guident l’entretien. Celui-ci est conçu comme une analyse et un échange critique des méthodes privilégiées par le chercheur concerné.

Comment soumettre un article pour Circé ?

Les auteurs pourront faire parvenir une première version de leur article sous format électronique, en fichier attaché (format .doc de préférence), à l’adresse suivante : larevuecirce@gmail.com. Elle sera accompagnée d’un résumé (500 à 1 000 signes, espaces compris) ainsi que de 5 mots-clés et d’une courte notice (700 signes maximum, espaces compris) qui précisera la date de naissance de l’auteur, ses fonctions officielles, ses principaux objets de recherches et son adresse électronique.

Il est recommandé aux auteurs de fournir un article entre 30 000 et 60 000 signes (ce décompte prenant en compte les notes de bas de page). Les normes éditoriales à suivre sont celles indiquées dans la charte éditoriale de Circé.

