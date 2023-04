Le théâtre de marionnettes et de formes animées (revue Sinais de Cena)

Appel à contribution - Dossier Thématique



Coord. Catarina Firmo et Miguel Falcão



Le théâtre de marionnettes et de formes animées (TMFA) s'affirme comme un champ artistique hybride aux esthétiques et techniques plurielles, croisant traditions ancestrales et stimuli contemporains. Le panorama contemporain du TMFA a multiplié les expérimentations artistiques et les réflexions théoriques, explorant diverses techniques de manipulation, la relation à l'acteur-manipulateur, mettant l'accent sur la dimension plastique et le lien entre la dramaturgie et la scénographie.



Dans le domaine de l'écriture et de la dramaturgie, le TMFA nous invite à une multiplicité d'approches et de propositions autour du texte, allant des pièces de théâtre avec des marionnettes ou avec des acteurs qui assument leurs caractéristiques, ou encore des écritures – théâtrales ou non – dans lesquelles les marionnettes sont les personnages, jusqu'à la dimension de l’essai, où les formes animées relèvent des modèles de représentation.



Traversant différentes racines culturelles et langages artistiques, le TMFA constitue une source d'intérêt dans différents domaines de la connaissance, tels que la philosophie, la psychologie, les sciences de l'éducation, l'anthropologie, l'ethnographie, entre autres exemples.



L'importance du TMFA dans les sphères politico-sociales se manifeste dans la façon dont il a fait face à d'innombrables exemples de censure, étant souvent un instrument de pouvoir politico-religieux et assumant fréquemment son caractère d'irrévérence et de transgression.



Actuellement, le TMFA est un champ artistique fertile pour stimuler la réflexion sur des thématiques pressantes, telle que la vitesse imposée à la logique de consommation-production ou les enjeux du monde numérique. Par sa liberté et sa richesse expressive, il ouvre des possibilités de représentation des corps élargis et non normatifs, tout en étant un lieu privilégié pour débattre les notions d'identité et de genre.



Le prochain dossier thématique de la revue Sinais de Cena sera consacré au théâtre de marionnettes et aux formes animées. Les organisateurs du volume invitent étudiants, chercheurs et professionnels des arts de la scène à présenter des contributions susceptibles d'approfondir les connaissances sur cette forme de théâtre.



Sujets (non limités) à considérer:



- Croisement des langages artistiques.



- Ecriture et dramaturgie pour marionnettes et formes animées.



- Dialogues entre tradition et modernité.



- Matériaux, scénographie et spatialité.



- Formation en Marionnettes et Formes Animées.



- Le TMFA dans différents domaines des sciences humaines et sociales.



- Le TMFA dans les contextes d'éducation formelle et non formelle.



- Pouvoir, censure et transgression.

—



Tous les textes doivent être envoyés jusqu’au 15 juin 2023, à: sinaisdecena@gmail.com



Directives de publication disponibles sur:



https://revistas.rcaap.pt/sdc/about/submissions