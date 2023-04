Erasmus Mundus CLE - Cultures Littéraires Européennes

Deuxième appel à candidatures

Le Master CLE (Cultures Littéraires Européennes) Erasmus Mundus est un programme de deux ans, organisé par un Consortium de sept universités, qui offre une formation de haute qualité reflétant les aspects multiculturels de l'Europe. Il permet d’obtenir un diplôme double ou multiple, selon le parcours suivi.



L'équipe du Master CLE Erasmus Mundus de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse, France) a le plaisir de vous annoncer que le deuxième appel à candidature est ouvert.

Date limite de dépôt de candidature : 31 mai 2023.



Les étudiants internationaux qui postulent pour le Master CLE doivent avoir un excellent niveau de premier cycle ainsi qu’une formation en lien avec les différents domaines qui distinguent le Master: le domaine littéraire, linguistique, historique, artistique et rhétorique par rapport au contexte européen. Les candidats doivent aussi justifier d'un bon niveau d'anglais et de la langue de l'université choisie pour leur première année de Master.



La liste complète des justificatifs demandés est disponible sur notre site https://www.cle.unibo.it/ à la section "Candidature" ( https://cle.unibo.it/pages/23/presentazione-della-domanda/lang/fr ).



Pour ce Deuxième appel, il est possible concourir à l'attribution de soutiens financiers à la mobilité mis à disposition selon la capacité financière et sur la base des critères indiqués à la page . Pour plus d'informations consultez la section: Soutiens financiers ( https://cle.unibo.it/pages/29/supporti-finanziari/lang/fr ).



À la fin des deux années d’études, après avoir soutenu leur mémoire de Master devant un jury international, les étudiants du Master CLE reçoivent un diplôme double ou multiple par les universités du Consortium qui les auront accueillis au minimum un semestre. Par exemple, les étudiants sélectionnés qui ont postulé pour leur première année à l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse), devront fréquenter pendant au moins un semestre (3ème et/ou 4ème) les cours dans une ou deux des universités suivantes : Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ITALIE ; Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRECE ; Universidade de Lisboa, PORTUGAL ; University of Mumbai, INDIA ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL. Découvrez ici les activités du Master CLE à l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse, France) : https://www.flsh.uha.fr/erasmus_mundus_cle/



La langue d’enseignement des cours peut varier en fonction de l’université d’accueil.



Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :

- Pour l’Université de Bologne et le Consortium : Bruna CONCONI : bruna.conconi@unibo.it / Lucia MANSERVISI : lucia.manservisi@unibo.it



- Pour l’Université de Haute-Alsace : Tania COLLANI : tania.collani@uha.fr / Paola FOSSA : paola.fossa@uha.fr