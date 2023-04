Contrat doctoral en Littérature médiévale/Histoire de l’art médiéval (Univ. Lyon 2)

Contrat doctoral en Littérature médiévale/Histoire de l’art médiéval



Dans le cadre d’un projet ANR (Imaginarm), l’Université Lumière Lyon 2 et le laboratoire CIHAM lancent un appel à candidature pour un contrat doctoral en Littérature médiévale/Histoire de l’art.



Le projet IMAGINARM vise à fournir une étude exhaustive de l’héraldique arthurienne. La recherche va explorer ce phénomène depuis ses débuts au XIIIe siècle jusqu’au XVIIe siècle, d’après ses trois canaux de transmission : 1) les textes où les armoiries sont décrites 2) les enluminures des manuscrits où les artistes ont peint des armoiries reconnaissables 3) les armoriaux (des catalogues d’armoiries) qui mettent en scène les écus des chevaliers. Ces sujets vont être abordés à l’aide d’une approche interdisciplinaire combinant les apports de l’histoire, la littérature, l’héraldique, la philologie, l’histoire de l’art, l’histoire du livre.



La/le candidat.e doctoral sera amené.e à contribuer à ce chantier, en s’intéressant en particulier au corpus des manuscrits enluminés. Il/elle va proposer une enquête interdisciplinaire, au croisement entre littérature et histoire de l’art/codicologie, portant sur le traitement de l’imaginaire chevaleresque, et entre autres de l’héraldique, dans un corpus de témoins illustrés de la fin du Moyen Âge. Le sujet de thèse sera défini conjointement avec les directeurs de recherche, et pourra être établi en fonction des compétences du candidat/de la candidate.



Le/la candidat.e sera inscrit.e en cotutelle ou codirection entre l’Université de Lyon 2 et l’Université d’Utrecht. Il/elle sera dirigé.e par Francesco Montorsi (Université de Lyon 2, littérature) et par Martine Meuwese (Université d’Utrecht, histoire de l’art).



Dans le cadre d’un partenariat avec la BnF, le/la candidat.e sera amené.e à rédiger pour le catalogue BnF Archives et Manuscrits (BAM - https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/) les notices signées de manuscrits étudiés par lui/elle pendant son projet doctoral.



La personne recrutée doit être titulaire d’un master à la date de septembre 2023. Il/elle doit disposer d’une maîtrise dans l’un des domaines concernés par le projet et doit manifester d’un véritable intérêt pour la recherche.



Les candidats doivent envoyer au responsable du projet leur CV et une lettre de motivation. La lettre de motivation (max. 3 pages) doit exposer le parcours du/de la candidat.e et son adéquation avec le poste. Elle doit inclure également un résumé du projet doctoral envisagé par la/le candidat.e (max. 1 page, avec bibliographie ; le projet pourra être revu dans une deuxième phase).



Des entretiens auront lieu en fin juin. Le jury pourra demander des documents complémentaires en vue de l’entretien.



Le comité de sélection est composé par Francesco Montorsi (Université de Lyon 2), Martine Meuwese (Université d’Utrecht) et Graziella Pastore (BnF)



Durée du projet : 36 mois



Lieu de travail : Lyon (F), Université Lyon 2, laboratoire CIHAM



Responsable du projet : Francesco Montorsi francesco.montorsi@univ-lyon2.fr



Date limite de candidature : 31 mai