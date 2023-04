Pourquoi lire (et traduire, et réécrire) Italo Calvino.  Centenaire de sa naissance, 1923-2023 (Montpellier)

Pourquoi lire (et traduire, et réécrire) Italo Calvino. Journée d’études en hommage à Italo Calvino, à l’occasion du centenaire de sa naissance (1923-2023)

À l’occasion du centenaire de sa naissance, les italianistes et les membres de l’unité de recherche ReSO, s’interrogent sur l’un des écrivains italiens les plus importants du XXème siècle, Italo Calvino, traduit et retraduit dans plus de soixante pays et cinquante langues.

Un voyage dans le monde qui a débuté justement en France, en 1955, où l’auteur du Vicomte pourfendu a commencé à réfléchir à la «la grande souffrance» de se lire en traduction.

Pourquoi lire, traduire, retraduire, réécrire Calvino, aujourd’hui ? Sans doute aussi parce que Calvino, comme tous les classiques, «n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire».

Ce sont les célèbres mots d’Italo Calvino qui guideront les réflexions de spécialistes, traducteurs, lecteurs de l’un des écrivains italiens les plus connus à l’étranger.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…



—

Organisation : Sabina Ciminari, MCF et directrice du Département d'Etudes Italiennes, UPVM3



Plus d'infos sur la journée: ReSO…