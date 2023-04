Penser Eduardo Lourenço. Philosophie et poésie (Porto)

Appel à communications



Colloque international



Penser Eduardo Lourenço : Philosophie et Poésie



29, 30 novembre et 1er décembre 2023



Faculté des Lettres de l’Université de Porto



Eduardo Lourenço, le « poète de la pensée », comme le désignait Lídia Jorge, concevait la Poésie en tant qu’« expérience sensible de l’imprononçabilité de l’existence et, pour cette raison même, en tant qu’unique victoire de l’homme sur son destin, figure de tout ce qui est objet et objectif » (EL, in «O irrealismo poético ou a poesia como mito», in Tempo e poesia, Editorial Inova, Porto, 1974, p. 77. Notre traduction).

Ce colloque entend ouvrir le débat sur les sources et les apports de la pensée d’Eduardo Lourenço dans ses façons multiples de saisir les relations entre la Philosophie et la Poésie.

Le colloque s’inscrit au programme national « Penser Eduardo Lourenço. Journées Internationales du Centenaire (1923-2023) », qui s’étale jusqu’au 23 mai 2024.



Appel à communications



Nous invitons les intéressés à présenter des propositions de communication jusqu’au 15 mai 2023.



Signaler le nom, le rattachement institutionnel, le titre, le résumé (300 mots maximum) par courriel à elourenco2023@letras.up.pt



Axes suggérés :



· La relation entre la littérature, la poésie et la création esthétique



· Entre le temps et l’utopie



· L’existence poétique de l’Homme



· Philosophie et (re)création poétique



· Les poètes dans la pensée d’Eduardo Lourenço



· Lusophonie, décolonisation et poésie



· Présence de la philosophie dans la poésie



· Section varia



(Évaluation des propositions par le Comité Scientifique du Colloque)



Durée des communications : 30 minutes (20 minutes de présentation + 10 minutes d’échange).



Langues du colloque : Portugais, Français, Anglais et Espagnol.



Une publication des travaux présentés au colloque est prévue en volume collectif après évaluation en double aveugle.

—



Colloque organisé par « Racines et Horizons de la Philosophie et de la Culture au Portugal » de l’Institut de Philosophie de l’Université de Porto et par l’Institut de Littérature Comparée Margarida Losa, avec le soutien de l’Association Portugaise d’Études Françaises.



Comité d’organisation



Celeste Natário (IF)



Diana Santos (IF)



José Meirinhos (IF)



Fátima Outeirinho (ILCML)



Jorge Costa Lopes (ILCML)



José Domingues de Almeida (ILCML/APEF)



Contacto : elourenco2023@letras.up.pt