Belgian Theory : "Hacker la réalité" rencontre avec Alice Mortiaux, Ariel Kyrou et Nicolas Prignot (Fondation Fiminco, Romainville)

En parallèle de l’exposition Symbiosium, imaginée par Stéphanie Pécourt et Christopher Yggdre à la Fondation Fiminco, se tisse une constellation d’événements pensés comme autant de pas de côté qui permettraient d’éclairer de façon oblique les enjeux de l’exposition.



Pour cette séance de Belgian Theory, nous proposons d’ouvrir une conversation sur l’articulation entre écologie & narrations spéculatives, irriguée par l’idée d’une valeur heuristique de la fiction. La narration spéculative, pour reprendre les mots du cinéaste Fabrizio Terranova, « n’est pas une fuite vers l’imaginaire, mais plutôt un corps à corps avec le réel qui fait le pari que le réel (le monde, les mondes) se transforme différemment en fonction de comment on le raconte ». Les trois intervenant.es, Ariel Kyrou, Alice Mortiaux et Nicolas Prignot, partageront en compagnie de Clémence Seurat leurs cadres théoriques et leurs références communes et complémentaires pour dialoguer autour de cette thématique.



Cette table ronde s’intègre dans le cycle de programmation du Centre Wallonie Bruxelles intitulé par Laurent de Sutter “Belgian Theory”. Inauguré il y a trois ans, ce cycle a pour ambition de présenter au public la richesse et la vivacité de la pensée qui se fabrique en Belgique, par le biais de dialogues entre ses représentant.es emblématiques et des penseur.euses français.es. La directrice d’Art Collector Evelyne Deret est la curatrice de cette table ronde du 7 avril.



Modération par Clémence Seurat